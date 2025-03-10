嘉縣北回培英文教協會攜手安美諾生醫 暖心助偏鄉學子

嘉義縣北回培英文教協會攜手安美諾生醫，邀請演員蘇晏霈等20位藝人，共同為偏鄉學子舉辦一場暖心公益餐會。（嘉義縣北回培英文教協會提供）

2025/03/10 10:33

〔記者林曉雲／台北報導〕嘉義縣北回培英文教協會昨（9）日攜手安美諾生醫，邀請演員蘇晏霈等20位藝人，共同為偏鄉學子舉辦一場暖心公益餐會，席開百桌，小朋友們吃的開心，看到平日在電視上出現的藝人在眼前唱歌表演，魔術師粘立人帶來精彩魔術秀，以及可愛的吉祥物HAPPY熊大跳KPOP，又驚又喜看的目不轉睛，賓果遊戲玩的開心，學生也帶來才藝表演，現場氣氛歡樂溫暖。

安美諾生醫董事長詹加鴻是北回培英文教協會榮譽顧問，長期為協會出錢出力，邀請藝人蘇晏霈、梁佑南、兵家綺、陳又榕、宮美樂、洪毛、王燦及翁家明等20位藝人到場表演，帶動歡樂氣氛，也帶著員工到場同歡，他表示，看到小朋友笑的開心，感到十分溫暖，希望幫助更多的孩子能夠突破困境，有更美好的未來，在愛的路上，安美諾將持續與北回培英文教協會攜手同行，為孩子們點燃希望，讓更多偏鄉學童有機會在未來人生綻放光彩。

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嘉義縣北回培英文教協會理事長林銘賢表示，協會不僅是公益組織，更是嘉義偏鄉孩子們追求夢想的重要平台，協會每月發放獎助學金，以減輕弱勢家庭的經濟壓力，讓孩子們可以專心學習，積極面對未來，而他更感性地允諾，這些孩子真的很需要協會，餘生將盡其所能照顧這些孩子，也感謝安美諾到嘉義相挺，讓善的力量持續循環，從協會成立至今，已有非常多的孩子因獲得愛心支持，成功克服生活中的困難，走上光明的道路。

蘇晏霈表示，整天活動下來，心理有滿滿的富足感，能與有愛心的企業長期合作很幸福，這些孩童除了需要物質上的支持，也需要精神上的激勵，因此鳳凰藝能的藝人們使出渾身解數，開心陪伴孩子們，讓孩子們有深刻美好的回憶。

嘉義縣北回培英文教協會攜手安美諾生醫，邀請演員蘇晏霈等20位藝人，共同為偏鄉學子舉辦一場暖心公益餐會。（嘉義縣北回培英文教協會提供）

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