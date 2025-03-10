高雄青創挺新創 助企業客製化無人機飛進歐美市場

創辦 「弗萊克朵」的夫妻檔黃若嵐（右）與法籍丈夫Yves（左），兩人攜手發揮所長，共同運營心血打造的無人機公司。（青年局提供）

2025/03/10 10:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局青創補助相挺，促成高雄新創企業「弗萊克朵科技有限公司」客製化無人機從亞太飛進歐美市場；「弗萊克朵」由黃若嵐與法籍丈夫Yves創立，也成為另類台「法」合作示範。

青年局說明，擁有企管與財務背景的弗萊克朵負責人黃若嵐，主要管理公司行政，Yves則是機械工程師，也是熱愛競速無人機的玩家，從興趣出發的他，專研無人機設計開發，夫妻攜手在有限資源下各自發揮所長，共同運營心血打造微型公司。

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弗萊克朵從研發到銷售一手包辦，成功進軍歐美市場，其產品整合自動返航、遠程控制、輕量機架等高效能技術，相較於市面大廠更具靈活性，可依客戶需求量身打造；同時藉著青年局青創補助競爭型的補貼資金，添購顯微鏡設備強化無人機晶片的焊接精密度。

弗萊克朵現正積極尋求異業合作，布局全球市場，目前公司已和比利時LuGus Studios遊戲公司合作開發無人機模擬遊戲，未來計畫擴展規模，招募無人機玩家試飛、串聯無人機部落客等方式行銷曝光，藉以提升品牌能見度，讓更多台灣人能認識無人機的新興領域與應用。

青年局長林楷軒表示，無人機產業近年來在亞太市場快速成長，並逐步拓展至歐美地區，應用需求也從軍事領域延伸至運動賽事、精密農業、物流運輸、競速比賽等多元領域；青年局透過青創補助，不僅能協助台灣新創企業拓展海外市場，也能促進國內相關產業的精進與發展。

林楷軒強調，為協助青創企業發展，去年推出「競爭型」青創補助，專為已具規模、正處擴張期的企業提供最高50萬元資金，產業涵蓋數位內容、綠色能源、智慧電子、設計品牌時尚、醫療器材及生技醫藥等領域，補助項目囊括租金、營業用生財器具、業務行銷、數位或雲端服務、專利或商標申請及新聘人事費用六大類。

今年青創補助將於今年4月1日開跑，相關資訊可至青年局官網「雄青資源」專區查詢。

「弗萊克朵」開發的無人機，多採用3D列印技術減輕重量，以增加續航力與飛行穩定度。（業者提供）

熱愛競速無人機的Yves，憑藉工程師背景，一手包辦「弗萊克朵」無人機產品研發。圖為Yves示範無人機操作飛行畫面。（青年局提供）

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