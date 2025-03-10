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    屏東南州二奉堂藝文軒傳承藝陣文化 成地方宗教特色

    南州二奉堂藝文軒十年來傳承藝陣文化，成地方宗教特色。（記者蔡宗憲攝）

    南州二奉堂藝文軒十年來傳承藝陣文化，成地方宗教特色。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/10 09:47

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東南州有個極具特色的藝陣文化，是當地同安二奉堂藝文軒十年來耕耘成果，這支由堂內女性成員組成的傳統藝陣，每次華麗出陣都吸引民眾目光。

    「同安二奉堂」主神二府千歲從東港嘉蓮宮請至南州同安開基已約70年，10年前王爺降駕指示，要求二奉堂訓練屬於自己的子弟兵，以傳承信仰與傳統文化，當年適逢返鄉進香，成員們見證境主同安北極殿的神龍隊及騎舞隊，這些為迎王大典召集村民組成的傳統藝陣，啟發了二奉堂內師姐們集結，正式成立「藝文軒」，以實踐信仰、承襲傳統藝陣為使命。

    長期協助藝陣運作的二奉堂總執事鄧博德說，今年藝文軒創立十週年，近年藝文軒積極參與各大廟會遶境，更透過精湛的表演展現傳統藝陣的魅力，讓這份文化得以延續與發揚，今年更受到南州慈仁宮及潮州震雷宮的聯合炮贊，不僅是對藝文軒的支持，更象徵著傳統文化與信仰的緊密連結。

    藝文軒成員們表示，10年來，他們始終秉持對信仰的敬畏與對文化的熱愛，希望未來能持續吸引更多年輕人加入，讓這支承載著王爺庇佑的藝陣能夠代代相傳，延續同安二奉堂的光榮傳統。

    南州二奉堂藝文軒十年來傳承藝陣文化，地方人士前往祝賀。（記者蔡宗憲攝）

    南州二奉堂藝文軒十年來傳承藝陣文化，地方人士前往祝賀。（記者蔡宗憲攝）

    南州二奉堂藝文軒十年來傳承藝陣文化，成地方宗教特色。（記者蔡宗憲攝）

    南州二奉堂藝文軒十年來傳承藝陣文化，成地方宗教特色。（記者蔡宗憲攝）

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