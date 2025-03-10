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    連日水鹿逛大街！彰化人口負成長效應？民諷：人走了鹿來了

    昨晚1頭水鹿現身市區逛大街，還與拍攝影片的民眾對望，旋即轉身悠哉漫步離去。 （翻攝黑色豪門企業）

    昨晚1頭水鹿現身市區逛大街，還與拍攝影片的民眾對望，旋即轉身悠哉漫步離去。 （翻攝黑色豪門企業）

    2025/03/10 09:31

    〔記者湯世名／彰化報導〕水鹿大爆發？彰化縣八卦山近年頻傳水鹿在山區與車輛相撞事件，不料最近卻接連傳出有水鹿直接進入平地的彰化市區逛大街，繼日前有水鹿在市區衝撞民宅後，昨天（9日）又有1頭水鹿現身市區逛大街，有民眾諷稱，彰縣人口負成長，連彰化市人口數都快被竹北超越，有如「人走了、鹿來了」，往後水鹿在彰化市逛大街景象恐會愈來愈常見到。

    本月2日凌晨彰化市竹中里突然竄出1頭水鹿，直往民宅衝，不料卻受困在民宅巷弄，民眾發現嚇壞，最終水鹿從柵欄旁撞破木板圍籬脫困，這也是彰化首起水鹿闖民宅事件。

    昨晚有民眾在彰化市台鳳社區巷內走路時，突然聽見不尋常的聲音，循聲走去，忽然看到1頭龐然大物矗立眼前，竟是1頭活生生的水鹿站在巷子內，還一度回頭與民眾對望，只見水鹿悠哉悠哉地在巷弄內逛大街後離去，讓民眾驚呼「沙小啊」。

    民眾指出，過去水鹿原本只會出現在八卦山脈或139線大彰路、東外環道，沒想到現在竟然在平地的彰化市區也接連出現，且「頻率愈來愈高」，猜測可能是八卦山水鹿族群繁衍數量愈來愈多，或者山區食物匱乏而下山覓食。不過也有民眾諷刺稱，彰化縣人口連年負成長，1年少掉1個鄉鎮人口數，就連彰化市人口數都快要被竹北市給超越了，也難怪水鹿會常常現身彰化市區街道巷弄逛大街。

    日前凌晨彰化市竹中里竄出1頭水鹿往民宅衝，不料受困在巷弄。（資料照）

    日前凌晨彰化市竹中里竄出1頭水鹿往民宅衝，不料受困在巷弄。（資料照）

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