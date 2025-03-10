週三前春暖如夏高溫達30度以上 週末鋒面、寒流接力大降溫

天氣漸暖，明後兩天（11-12日）春暖如夏，最高溫可達30度以上。（資料照）

2025/03/10 09:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）晨各地區平地的最低氣溫約在13至15度之間，天氣漸暖，明後兩天（11-12日）春暖如夏，最高溫可達30度以上，週末鋒面通過，春雷再響，隨後強冷空氣南下，下週一恐達寒流等級。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地區大都為晴朗穩定的天氣、最高氣溫回升至30度以上；西半部易起霧，東半部偶有零星少量飄雨的機率。各地區氣溫為：北部14至30度、中部13至30度、南部14至31度、東部14至29度。

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明日、週三各地仍為晴朗穩定、春暖如夏，最高氣溫仍在30度以上，西半部容易起霧的天氣。週四、五（13、14日）鋒面在北部近海徘徊，高溫略降、仍偏暖；因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率，要注意小範圍雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。

週六（15日）至下週日（16日）鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨的機率，週六下午起比前波強的冷空氣南下、氣溫驟降。下週日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準。下週一至週三轉乾冷、因「輻射冷卻」加成，清晨及夜間更有觸及「寒流」的機率。不過為期末模擬、各國模式持續調整中，需密切觀察。

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