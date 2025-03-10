03/10 各報重點新聞一覽

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報獨家專訪，強調美台可以共同發展最先進的科技，一起打造沒有中國的供應鏈。（記者田裕華攝）

2025/03/10 06:46

自由時報

本報獨家專訪 談川普對台政策 谷立言：美要讓台灣更強大

川普二．○時代開展，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報獨家專訪，首度說明川普對台政策。谷立言強調，川普總統的主要目標是努力使美國變得更加強大、安全、繁榮，同樣的，美國在台灣做的，也在讓台灣變得更加的強大、安全與繁榮。美台可以共同發展最先進的科技，包括AI、量子，可以在無人機、機器人等領域，一起打造沒有中國的供應鏈。更可以擴大美台在貿易和經濟方面的雙向關係。

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政策奏效！》提高醫師診察費改善診所護理薪資一年半 逾半診所護理人員加薪 1.5萬人受惠

醫院護理薪資受關注，診所護理師也非加薪孤兒。健保署最新統計，約一年半內提高醫師診察費改善診所護理薪資作法，促成五十三．二％西醫診所為所聘護理人員調薪，使健保月投保金額上升一個級距，共一．五萬人受惠；由於政策奏效，今年仍將投入六．五九三億元來增加給付。

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涉妨害風化、洩個資 制服地圖網站負責人送辦

新北市議員黃淑君接獲學生陳情，指稱專門蒐集各校制服的知名網站「制服地圖」未經同意盜用照片，甚至偷拍，新北市警局刑警大隊獲報即刻展開調查，前日將網站負責人四十三歲江姓男子約談到案，依涉犯妨害風化等罪嫌移送法辦。

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聯合報

無陸身分證擴大清查 挨批擾民

賴政府清查公務體系人員持有中國大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形，近日引發基層教師與公務員反彈。本報調查發現，清查範圍已擴大至公設財團法人與公營事業，約聘僱人員亦不例外，讓部分不具公務員身分的人員質疑政府擾民。

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台中酒駕闖紅燈 撞死醫大生肇逃

台中市八日凌晨發生酒駕、無照又闖紅燈的吳姓男子（廿三歲），在西屯區撞死外送完要返回住處的陳姓醫大四年級學生。陳生父親控訴酒駕事故層出不窮，並痛斥吳男肇事逃逸，「簡直殺人凶手」。

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中國時報

黑熊學院募款被疑販賣恐懼 中國飛彈打來有幫助

新黨台北市議員侯漢廷9日公布錄音檔，指控創辦黑熊學院的民進黨立委沈伯洋，於2022年募款時，在會議中脫口說出「中國的飛彈打過來，對我們有很大的幫助」。侯漢廷表示，政治人物應該要降低兩岸風險，而不是挑撥離間、煽動對立，看到對方軍演就見獵心喜，藉此增加自身利益，「這樣的言行，令人可恥。」

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川普招手 格陵蘭「選邊站」大選登場

格陵蘭11日將舉行議會選舉，此次大選不僅關乎島內政治未來，更可能牽動北半球的地緣政治局勢。在美國總統川普揚言接管格陵蘭後，獨立議題成為格陵蘭政治熱議焦點。有民眾希望切斷與丹麥的殖民連結，也有人期盼投入美國懷抱，格陵蘭選舉結果受到前所未有的關注。

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健保署最新統計，約一年半內提高醫師診察費改善診所護理薪資作法，促成五十三．二％西醫診所為所聘護理人員調薪。（資料照）

「制服地圖」原站貼出公告表示，已接獲使用者反映特定帳號未經允許便從網路抓圖上傳，站方已展開處理、刪照。（翻攝制服地圖網站）

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