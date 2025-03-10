今持續回暖、南部上看29度 週四起兩波鋒面接力報到

今日高溫在北部及東半部24至27度，中南部可達28、29度。（資料照）

2025/03/10 06:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日氣溫持續回升，各地白天溫暖舒適，預測各地低溫16至20度，高溫在北部及東半部24至27度，中南部可達28、29度，離島澎湖16至20度，金門14至21度，馬祖11至15度。

天氣方面，今日風向轉東南風，北方有中層雲系通過，東半部地區、中部以北山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，晚間中部以北地區及金門亦有零星短暫雨。氣象署提醒，今日台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低，針對苗栗縣發布濃霧特報。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二至週三（11日、12日） 東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及東北部16至28度，中部17至29度，南部19至30度，花東20至26度。

週四（13日）鋒面通過，全台各地及澎金馬降雨機率高，主要在西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，北部有可能出現局部較大雨勢。北部及東北部17至26度，中部19至28度，南部21至30度，花東21至27度。

週五（14日）將有另一波鋒面接近，週六（15日）受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，北部、宜蘭再度「乍暖還寒」，各地降雨機率偏高，西半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度:

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 27 16 ~ 27 19 ~ 26 18 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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