蛇年第一個天赦日 民俗專家：今天簡單做3件事就出運啦

廖大乙說，螃蟹未煮前綁手綁腳，煮熟後就剪掉束縛。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/10 06:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今（10日）是乙巳年第一個天赦日，民俗專家廖大乙指出，「一」在道教是千變萬化，應把握好時機脫殼轉運，要脫殼可吃蝦子或螃蟹，吃蝦剝殼出運變喜氣，五花大綁螃蟹蒸熟後就脫離束縛，另外記得這天要「布施」招貴人，關懷長輩、萬物都是「布施」，最後別忘反省、懺悔過錯，才能獲得上天庇佑。

廖大乙表示，天赦日是百無禁忌日，是上天赦免凡間人們過錯的日子，這天更是祈求賜福的好日子，而「一」代表變化萬千、包羅萬象，每年平均有6個天赦日，若能掌握第一個天赦日，更有擺脫不順、祈求好運的靈動力。

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「天赦日」既然是上天赦免人們過錯的日子，因此這天不管有無傳統信仰，都可先雙手合十向天稟告乙巳年有無做錯什麼事，誠心表達懺悔並立志改過，先反省才能祈求。

廖大乙說，一年中的第一個「天赦日」要祈求擺脫卡卡的運勢，或是灰色人生轉為紅色喜氣的生活，午餐或晚餐不妨犒賞自己吃蝦或螃蟹，蝦子未煮前是青灰色，煮熟後變豔麗的橘紅色，象徵灰色人生轉豔麗紅色，且吃蝦要剝殼，就是剝掉過去的不順。

至於吃螃蟹則是解除綁手綁腳的束縛，因為生螃蟹都是用繩子綁住螯足，蒸熟端上桌就會剪掉繩子、脫離束縛，可讓自己的工作事業擺脫過去綁手綁腳的困境，自由展現自己的能力。

廖大乙也說，今天蛇年第一個「天赦日」也記得要「蛇來捨得」，也就是要布施，「布施」其實非常簡單，打電話或探視關懷長輩、昔日長官，幫別人服務，甚至拿飼料餵魚、釣到小魚讓牠回到溪裡長大…，凡是起心動念的善意付諸行動都是布施。

廖大乙建議，今年第一個天赦日可以吃蝦，剝蝦殼脫殼改運。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙說，天赦日也可吃螃蟹，讓自己解開束縛，工作事業不再綁手綁腳。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙說，天赦日記得布施，即使拿飼料餵魚、釣到小魚放回溪裡讓牠長大，都是布施。（記者陳鳳麗攝）

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