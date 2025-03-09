「國道媽祖」指定坐「紅斑馬」 五楊分隊警察杯杯樂與神同行

五楊分隊小隊長張皓程樂當司機，把老大媽請上紅斑馬副駕駛座，小心翼翼載送這位超級大咖的乘客。（記者李容萍攝）

2025/03/09 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕有「國道媽祖」美稱的雲林西螺鎮廣福宮老大媽，今（9）日下午安排國道北巡到湖口、中壢服務區及國道公路警察局第一大隊五楊、楊梅分隊遶境，並駐駕五楊、楊梅分隊，國道公路警察局長顏旺盛率第一大隊大隊長林志展和分隊的「警察杯杯」，一字排開虔誠恭迎「新街老大媽」；得知老大媽指示搭乘「紅斑馬」（閾道警車）遶境，年年虔誠恭迎老大媽的五楊分隊小隊長張皓程樂當司機，把老大媽請上紅斑馬副駕駛座、繫妥安全帶，小心翼翼載送這位超級大咖的乘客。

據交通部高速公路局統計，去年國道共發生70件A1交通事故，其中分心疲勞駕駛有26件占37％，另未繫安全帶而發生事故有20件占29％，此兩項很重要也應可避免，希望大家切記此兩要點，「靠神也要靠自己」，呼籲用路人切勿依賴輔助駕駛系統，行車安全須謹記。

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今年元月中旬就任國道公路警察局長的顏旺盛，感謝西螺廣福宮國道媽祖每年遶境國道公路警察局各大隊轄線，祈福用路人行車平安及員警執勤安全，「全線平安」一直是國道警察的最高目標；顏旺盛並親為老大媽繫上安全帶，未繫安全帶是造成事故當事人重大傷亡的常見原因，呼籲不論駕駛或是前後座乘客均應正確使用、繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及，可大幅降低事故中重傷或死亡的風險。

廣福宮董事長林勝雄表示，這項國內僅有媽祖國道遶境，源於2014年西螺服務區首發奇想，舉辦首屆「國道媽祖節」，邀請廣福宮媽祖上國道駐駕2天遶境祈求平安，此項文化亦延續至今，因此得來「國道媽祖」美名。

張皓程也說，廣福宮「新街老大媽」聲名遠播，2017年3月首度遶境駐駕五楊分隊，廟方人員當時告知，媽祖指示要試乘「紅斑馬」警車，讓員警們又驚又喜，當時還有網友打趣「在國道直擊媽祖被押上警車」；今日「新街老大媽」又駐駕五楊分隊，且又指示要乘坐「紅斑馬」警車，讓國道員警都相當欣喜能同沾「神」氣。

國道公路警察局長的顏旺盛親為老大媽繫上安全帶。（記者李容萍攝）

「國道媽祖」遶境五楊分隊指定乘坐「紅斑馬」。（記者李容萍攝）

「國道媽祖」由五楊分隊員警恭請至辦公室內、外遶境祈福。（記者李容萍攝）

「國道媽祖」駐駕五楊分隊辦公室。（記者李容萍攝）

「國道媽祖」駐駕五楊分隊辦公室。（記者李容萍攝）

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