台南「山道猴」栽了！警攔查59輛汽機車 逮36件違規

台南市道175線夜間路檢。（警方提供）

2025/03/09 22:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市道174線、175咖啡公路經白河、東山、六甲、楠西等山區景點，是「山道猴」最常尬車的路段，白河警分局為守護山域道路安全、防範改裝噪音車擾寧，從前晚（7日）、昨天（8日）凌晨、中午在市道165線、174線、與175線路口執行路檢稽查。今天（9日）統計3波攔檢汽機車共59輛，當中改裝、噪音、排氣不合格就多達36件，另查獲酒後駕車1人，違規比例高，攔檢開單「殺雞儆猴」。

白河警前晚至8日凌晨路檢稽查，查獲酒後開車1人並當場扣繳車牌、移置保管汽車；舉發無照駕車及改裝排氣管違規，由環保、監理站召回臨時檢驗共12件。

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8日上午至中午再與南市交通警察大隊、公路局監理站、南市環保局持續聯合稽查，舉發車輛燈光設備規格不符、排氣管改裝異動未登記、電系設備變更未申請登檢、無照駕車等11件；舉報車牌加裝牌照框致遮蔽牌面、燈具塗噴漆料燻黑致影響透光等設備不全由監理站召回臨時檢驗4件；另車輛改裝管而無認證，或認證後擅自更換經環保局當場檢測9輛。

這9輛因排氣管改裝未辦理自主認證而被舉發，南市環保局說，改裝車族群自今年起，改（換）裝排氣管機車必須為「環境部核准的排氣管」，或前往環境部核可認證的實驗室「自費完成檢測及變更登記」，未變更登記經查獲者，將依道路交通管理處罰條例舉發。另噪音管制法，車輛噪音超標，處車主或使用人新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，且必須改善至複驗合格。

白河分局長施宇峰指出，市道174線彎道及坡路多，行車視野較差，且雨後部分路段可能泥濘、碎石，近期增設超速照相的警告標誌，提醒駕駛人自我管理車速。

車輛噪音稽查。（警方提供）

台南市道174線、175咖啡公路路口加強攔檢。（警方提供）

攔查重機防範改裝、超速。（警方提供）

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