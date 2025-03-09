國際青商會幹部就職 劉和然贈「4字牌匾」祝福

新北市副市長劉和然（左）、青年局長邱兆梅（右）代表市長侯友宜致贈「宏揚青商」牌匾給常務副會長鄭延鑫。（記者董冠怡攝）

2025/03/09 22:41

〔記者董冠怡／新北報導〕國際青年商會中華民國總會（簡稱青商會）今天舉行常務副會長兼北區會區會長就職佈達典禮，新上任者為鄭延鑫。新北市副市長劉和然致詞表示，期待雙方持續攜手打造更全面的青年支持網絡，拓展創業與就業發展機會。

劉和然指出，青商會跟縣市政府合作最愉快的縣市之一應是新北市，每年不論任何活動，只要跟新北市合作，市府會提供所有協助，市府青年局長邱兆梅也已協助爭取到今年北區所有活動項目經費。

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劉和然提到，每二、三個月就會跟青商會夥伴小聚，過程中時常在討論如何讓青年世代發展更好，並替青年提供互相交流、合作的管道，讓自己獲得成長之外，行有餘力服務人群，未來若有需要且新北市能力所及，都會情義相挺。

邱兆梅說，青年局每月定期辦理「新北青創小聚」，規劃不同創業主題，邀請各領域業師分享，建置新北青年創業家交流平台，會持續深化青年服務，提供創業、職涯發展、公共參與等多面向支持。

青年局說明，成立以來與青商會合辦超過100場青年相關活動，舉凡創業論壇、辯論比賽、公益路跑及青創市集都有，累計逾5000名青年參與。此外，去年舉行「青年 ESG & SDGs 永續發展論壇暨年度青年影響力成果展覽」，聚焦全球永續發展趨勢，鼓勵青年在創業與社會責任並行的道路上發揮影響力，以及共推第62屆十大傑出青年獎。

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