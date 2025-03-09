中華民國診所協會全聯會大會 71醫師獲表揚

中華民國診所協會全國聯合會今晚舉辦會員大會，台中市長盧秀燕（左2）頒獎給獲得基層醫師服務貢獻獎的醫師。（記者陳建志攝）

2025/03/09 22:30

〔記者陳建志／台中報導〕中華民國診所協會全國聯合會於今晚舉辦第6屆第2次會員代表大會，會中並頒發71位基層醫師服務貢獻獎，台中市長盧秀燕到場致意，強調獲獎是對過去努力的肯定，也是對未來的激勵，感謝基層醫師及診所協會長期以來的付出，以專業保障民眾的健康品質。

中華民國診所協會全國聯合會今晚在烏日舉辦會員代表大會，包括台中市長盧秀燕、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮、衛福部次長林靜儀、衛福部國健署長吳昭軍、衛福部健保署副署長陳亮妤、台中市衛生局長曾梓展、立委楊瓊瓔、何欣純、廖偉翔及各縣市診所協會代表等皆到場共襄盛舉。

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盧秀燕表示，基層醫師是醫療體系第一線，承擔極為重要的責任，每日不辭辛勞為市民提供健康照護，無論是疾病預防、診斷、治療或健康管理，基層醫師無時無刻默默奉獻，值得社會的尊重與讚賞。

盧秀燕指出，今年基層醫師服務貢獻獎共頒發給71位基層醫師，表彰其為醫療體系的付出與努力，「不僅是對過去努力的肯定，也是對未來的激勵！」感謝診所協會一直以來對醫療服務的高標準要求及對基層醫師的支持與協助，並在醫療政策倡導與推動過程中積極參與，成為政府與民間的橋梁。

盧秀燕也提到，市府為朝2050年淨零碳排施政目標邁進，制定「台中市永續淨零自治條例」，今年起台中市衛生局也正式推動低碳醫療機構認證計畫，期望透過節能減碳及汰換高耗能設施等措施，減少對環境的影響、提升營運效率及實現醫療永續發展，期待繼續攜手醫界好朋友們，共創更美好未來。

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