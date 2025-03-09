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    首頁　>　生活

    台中第二高齡百歲人瑞辭世 享嵩壽114歲

    王亞君投身教育工作數十載，退休後致力傳承及弘揚書法藝術，在她百歲時，還參加太平區長青學苑畢業典禮，展示自己的書法作品。（資料照，記者陳建志）

    王亞君投身教育工作數十載，退休後致力傳承及弘揚書法藝術，在她百歲時，還參加太平區長青學苑畢業典禮，展示自己的書法作品。（資料照，記者陳建志）

    2025/03/09 22:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第二高齡百歲人瑞王亞君辭世，享嵩壽114歲，台中市長盧秀燕今前往上香悼念，民政局指出，王亞君投身教育數十載，作育英才無數，退休後也致力傳承及弘揚書法，擔任長青學苑書法老師，盧秀燕肯定她為一生奉獻教育終身學習樹立最佳典範。

    民政局長吳世瑋指出，王亞君生前投身教育工作數十載，對學生的啟發與指導深具影響力，特別在語文教育方面表現卓越，並曾指導彰化縣南郭國小學生參加朗讀比賽，獲得全縣第二名佳績，充分展現教學熱忱與專業能力；退休後，延續教育熱忱，繼續為社會服務，致力傳承及弘揚書法藝術，一生奉獻教育，作育英才無數，深受地方敬重。

    太平區長陳柏宏指出，王亞君生於民國元年，育有1子3女，並有孫子女6人，最大已50歲、最小則值而立之年；另曾孫子女共4人，年紀最大曾孫女今年20歲、最小的僅3歲；她生前樂愛書法及種花，生活規律且健康，為後輩留下寶貴的生活智慧。

    台中第二高齡人瑞王亞君辭世，享嵩壽114歲，盧秀燕向家屬致意。（圖：市府提供）

    台中第二高齡人瑞王亞君辭世，享嵩壽114歲，盧秀燕向家屬致意。（圖：市府提供）

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