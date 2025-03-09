暖陽來了！週一全台暖呼呼 北部回升到27度

週一（10日）風向轉東南風，氣溫持續回升，各地白天溫暖舒適。（資料照）

2025/03/09 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天週日北部仍是陰天，明天週一（10日）全台將全面放晴，氣溫明顯回升，各地白天溫暖舒適，北部及東半部高溫24至27度，中南部可達28、29度；降雨方面，東半部地區、中部以北山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署預報，由於大陸冷氣團減弱，風向轉東南風，氣溫持續回升，預測各地低溫16至20度，高溫在北部及東半部24至27度，中南部可達28、29度，離島澎湖16至20度，金門14至21度，馬祖11至15度，各地白天溫暖舒適。

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降雨方面，東半部地區、中部以北山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，晚間中部以北地區亦有零星短暫雨。

週四全台轉雨 可能有冰雹

天氣風險公司提醒，這波較晴熱的天氣預估可以持續到週三，全台高溫可以來到28至31度，但到了週四一早，下波鋒面報到，各地又將再轉為雷陣雨天氣，也不排除還會有冰雹發生。週四的鋒面來得快走得也快，不過後面還有一波波的華南水氣，氣溫也會轉涼，建議大家可以把握週一到週三較溫暖穩定的天氣。

氣象署也提醒，週一台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意路況安全，往返離島請注意航班資訊。

紫外線方面，新竹縣、宜蘭縣為「中量級」，其他地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，週一環境風場轉為偏東風，西半部風速弱，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

降雨方面，東半部地區、中部以北山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（擷取自中央氣象署）

紫外線方面，新竹縣、宜蘭縣為「中量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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