大家都在用？LINE「這項」隱藏功能曝光 網讚：根本免費雲端

LINE的「一人群組」功能引發網友共鳴。示意圖。（資料照）

2025/03/09 21:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕LINE是台灣人日常通訊的必備工具，但其實除了聊天，還有許多「隱藏功能」，能讓使用體驗更加便利。近日有網友在網上發文，驚訝發現身邊朋友竟然沒有人在使用「一人LINE群組」，讓他直呼，「這不是很多人都在用的嗎？」

綜合媒體報導，許多網友紛紛回應，表示自從LINE Keep停止服務之後，許多人都會創立個人群組來記重要訊息，「根本免費雲端」；「一人群組」不僅能存照片、記事，還能記錄密碼、工作備忘，甚至比筆記APP更實用。由於LINE的群組功能並沒有規定最低人數，因此即便只有自己一人，仍然可以使用記事本、相簿等功能，特別是相簿最多可建立100本，每本可存1000張照片，等於是免費雲端空間，能讓人省下額外購買雲端服務的費用。

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此外，如果使用這項功能時，不小心傳錯訊息，收回後系統總會顯示「你已收回訊息」，讓畫面顯得雜亂。對此，內行網友馬上解答，「根本不用收回，直接刪除就好！」 表示只要長按訊息選擇「刪除」，聊天室畫面就能保持乾淨，不會留下收回紀錄。如果是與親友對話，這個方法也只會刪除自己端的訊息，對方的對話框不會受到影響；而若想讓對方也看不到，才會使用「收回」功能。

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