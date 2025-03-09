桃園北橫櫻花勇士 595人拉拉山完騎

桃園北橫櫻花勇士自行車活動共吸引933人報名、595人完騎。（記者李容萍攝）

2025/03/09 20:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園北橫櫻花勇士自行車活動10週年於這個月8、9日舉行，今年活動自慈湖騎行至拉拉山遊客中心，全程42.5公里，共有933人報名、595人完騎。市府觀光旅遊局長周柏吟表示，目前116線線及拉拉山遊客中心周邊，以及上巴陵中心路上各農場的千島櫻花開9成，上巴陵中心路的富士櫻則已滿開，是來北橫賞櫻的最佳時機，呼籲遊客記得下載「遊桃園App」提前掌握北橫公路交通狀況。

今年參加北橫櫻花勇士中，高齡85歲的功學社KHS單車學校校長謝正寬也是領騎勇士，年年參加領騎，且一連兩天都完騎；而最小勇士為10歲張鈞皓，從6歲開始騎自行車、8歲跟隨家人一起騎上拉拉山，今年首次參加活動，雖然覺得累但下次還會想自我挑戰，而3位泰國籍櫻花勇士則是首次參加這場自行車活動，許願明年會再來挑戰，顯示櫻花勇士是老、少皆可挑戰的活動。

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3車友連10年完騎

周柏吟表示，活動首日遇零星降雨，但開始騎行後天氣轉晴，活動次日陽光燦爛，氣溫回升，迎來大批車友參加活動，但北橫公路32.5公里處因山坡土石滑落使該路段短暫無法通行，但不減車友們熱情，許多參加者不願放棄在路途上等待，經復興工務段緊急搶通，讓勇士們得以再度向上前行；風景區管理處今年也首度採用電子晶片計時，讓參加車友可以記錄自己的騎行時間、自我挑戰。今年有3位車友達成連續10年完騎紀錄，風景區管理處另頒紀念獎盃給這3人。

北橫櫻花季現有絕美富士櫻美麗綻放中，千島櫻也不遑多讓，許多遊客在社群平台分享「櫻花正開好開滿，很美！」以恩愛農場為例，連日吸引外國遊客慕名而來讚嘆這片粉紅美景，其入園每人酌收100元櫻花養護費，有網友踩點後分享「門票只要100的確划算」。

桃園北橫櫻花勇士自行車活動共吸引933人報名、595人完騎。（記者李容萍攝）

桃園北橫櫻花勇士自行車活動，933人報名挑戰拉拉山、595人完騎。（桃市府風管處提供）

許多遊客在社群平台分享恩愛農場的「櫻花正開好開滿，很美！」（恩愛農場提供）

許多遊客在社群平台分享恩愛農場的「櫻花正開好開滿，很美！」（恩愛農場提供）

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