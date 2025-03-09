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    好想請長假！網友點名「這行業」超容易請長假出國玩

    網友詢問最好請假的行業是哪一個？一票網友點名「科技業」。（示意圖，法新社）

    網友詢問最好請假的行業是哪一個？一票網友點名「科技業」。（示意圖，法新社）

    2025/03/09 22:46

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕好想請長假！一名網友表示，以為無法請假是常態，結果發現 身邊的好友常常請假出國玩，她才發現只有自己每次請假被百般刁難。對此，原PO詢問網友，哪些工作請假不會被刁難？一票網友指出「這一行業」最容易。

    一名網友在Dcard表示，之前在醫療領域工作，雖然有公假、事假，但只要請假就各種刁難，說沒人力、同事都沒請假等情緒勒索來阻擋請假，或是申請了一直不通過。這讓原PO一直認為這是工作常態，請假是少數人的特權。

    直到看到從事資訊產業的友人時常請假出國，原PO詢問請假沒問題嗎，朋友表示大家都會請假，還都請5天以上去歐洲等地。原PO才發現原來不同產業的「請假文化」真的差很多。對此，她向網友詢問，「有沒有行業或工作是容易請長假的？大概3天以上可以安排出國」讓她當轉職參考。

    對此，網友建議「保險業務可以了解看看，時間自主彈性，」、「有超大量同事的地方，如：航空地勤人員或高鐵站務員」、「房務、旅館櫃檯，月休八天，紅字再多休一天，每個月都能請三天連續休假」。但也有網友認為「應該大部分工作都很難……只有外送員或自己開白牌吧」。

    而最多網友點名的產業就是「科技業」。網友說「科技業大公司通常不是主管職都蠻好請的」、「科技業外商超好請，大家動不動就請假出國」、「科技廠二休二，請2天休4天，請4天休10天，我同事一年就出國兩三次」。

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