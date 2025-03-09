從受扶自立到助人回饋 桃園家扶40年志工「歡喜做、繼續做」

桃園家扶中心扶幼主委謝文卿（左1）、主任張伏杉（右1）表揚服務40年資深志工呂宜萍（右2）、周盛發（左2）。（記者李容萍攝）

2025/03/09 19:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園家扶中心今（9）日在中壢水悅莊園席開22桌舉辦家扶志工授證表揚暨春節感恩餐會活動，表揚28名資深志工、15名績優志工及3名卸任志工隊長，其中，擔任桃園家扶中心志工家扶之友會服務均滿40年的資深志工呂宜萍、周盛發，算是志工元老的兩人分享表示，參加家扶之友會，長期感受家扶大家庭相互扶持，尤其參與案家服務幫助受扶家庭，回饋社會「歡喜做」很有意義，會一直做下去。

62歲的周盛發提到，因為父親早逝，在物資匱乏的年代，一家5兄弟姊妹，有3人成為家扶的受扶自立青年，當年接受外國人認養扶助，出社會即加入家扶回饋社會，周表示，當年由外國認養人幫助，須透過翻譯互動感受不同，之後就參加家扶之友至今，參與安家服務印象最深，幾個志工幫受扶助家庭油漆和整理環境，志工略盡棉力，卻幫助受扶家庭很大，自己過去受扶助、如今能力回饋社會，取之社會回饋社會。

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同是62歲的呂宜萍憶及，當初與家扶結緣，是國高中好友是家扶的扶助兒童，因緣加入家扶之友會，呂說，參與家扶之友案家服務印象深刻，一次到復興區受扶家庭整理破舊、凌亂的房屋環境，過程中還驚見一窩老鼠幼崽，讓她了解社會另一層面，感觸很大，自己的父親車禍過世，靠著家扶之友幫助走過喪親之痛，與家扶之友如同一家人互相扶持，一起吃飯、旅行，讓她很感動，也會一直做下去。

包括市府社會局長陳寶民、桃園市議會議長邱奕勝、立委魯明哲、市議員黃婉如、舒翠玲、王珮毓、彭俊豪、葉明月及桃園家扶中心扶幼主委謝文卿等人均出席授證表揚，家扶中心志工逾150人參與，也見證資深家扶志工無私的奉獻精神。

陳寶民說，家扶在有心和願意助人服務的志工長期參與下，幫助受扶助家庭，感謝這群家扶志工不計報酬的奉獻和熱心服務精神，讓社會更好更溫馨。

謝文卿也說，擔任家扶志工和家扶委員，都是充滿愛心和願意回饋社會的人，也是安定社會的力量之一，尤其表揚40年的資深志工，在人生平均壽命的一半參與服務，精神令人感佩，透過表揚交流，充分體現家扶「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」精神。

桃園市政府社會局長陳寶民（左）與桃園家扶中心扶幼主委謝文卿（中）頒獎表揚資深志工周盛發（右）。（記者李容萍攝）

桃園家扶中心席開22桌舉辦家扶志工授證表揚暨春節感恩餐會活動，場面溫馨、熱鬧。（記者李容萍攝）

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