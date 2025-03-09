台中獨居老人社宅居住率2.8％ 逾5000獨老僅147人幸運入住

台中獨居老人入住社宅率僅2.8%，南屯建功1號社宅獨老入住率掛零。（陳俞融提供）

2025/03/09 19:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超高齡社會下獨居老人的人口數也增加，台中市議員陳俞融指出，台中市65歲以上獨居老人數破5千人，獨老比例六都第二高，但不少獨居老人租屋困難，居住品質不佳，但逾5千名獨老中僅147人能住進社宅，居住率僅2.8%，甚至有社宅完全沒有獨老入住，促市府正視並加強改善獨老居住困境；台中市住宅處指出，已推換居隨到隨辦協助。

此外， 住宅處另指出，台中市府興辦的社會住宅均有優先保留逾4成提供包括獨老等12種弱勢身份優先入住，針對長者入住比例偏低，推測與長者生活模式較固定且有習慣的生活圈，影響移居意願所致。

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陳俞融指出，根據統計，截至去年第3季，台中市65歲以上獨居老人已達5158人，佔65歲以上人口比達1.11%，僅次於台北市的1.69%，排六都第二。

陳俞融說，台中市許多獨居老人居住現實狀況不盡理想，有的長者居住在無電梯的舊式公寓，年事已高爬樓不易，沒有房屋的獨居老人也因年事已高在租屋市場經常遭遇租屋困難，許多房東不願出租房舍給獨居老人，導致部分長輩居住選擇只能「屈就」，居住品質不佳。

陳俞融批評，市府宣稱已結合相關局處資源辦理獨居老人租屋服務，包括委託獨居關懷服務單位定期關懷，並提供租屋資訊等，但實際效果相當有限，尤其市府雖興辦各式功能齊全的社會住宅，但獨居老人入住社宅率偏低，未能發揮照顧功能。

陳俞融指出，依據住宅法第4條規定，社會住宅應留設至少40%住宅單元供經濟或社會弱勢者包含65歲以上老人等承租，但台中市目前已完工的11處入住的社會住宅共2908戶中，僅有147位獨居老人入住，佔社宅總承租人數的5.44%，更只佔全市獨居老人的2.8%，入住率極低。

陳俞融指出，其中南屯區建功1號社宅更完全沒有獨居老人入住，凸顯市府所謂連結各局處資源的作法，根本未發揮實質效用。

陳俞融強調，社會住宅不應是獨居老人可望不可及的居住夢想，要求市府應立即檢討現行政策，提出具體改善方案，真正落實照顧獨居老人的居住需求，讓社會住宅發揮應有的社會福利功能。

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