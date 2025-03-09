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    春雨增加八掌溪水量 第五河川分署：禁止戲水

    八掌溪枯豐期水量差距大，近日因春雨增加溪水水量。（記者王善嬿攝）

    八掌溪枯豐期水量差距大，近日因春雨增加溪水水量。（記者王善嬿攝）

    2025/03/09 19:05

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市1名17歲張姓越南籍高職生，為了撿釣魚浮標，不慎滑倒深陷泥沼遭溪水滅頂，經送醫急救不治。水利署第五河川分署副分署長李俊霖說，枯水期一般水量不多，因近日有多天下春雨，八掌溪水量增加，具危險性，呼籲民眾八掌溪禁止戲水，也儘量不要釣魚。

    八掌溪源自於嘉義縣阿里山奮起湖，流經嘉義縣、嘉義市、台南市共14個鄉鎮市區，自布袋鎮好美里入海，主流長度有80.86公里。

    據水利署資料，每年5到9月雨量最多，10月起至隔年2月雨量最少，愈往上游雨量遞增，暴雨集中在山區，每年11月至隔年3月為枯水期，5月至10月為豐水期，軍輝橋河段為上游急流進入緩流河段。

    李俊霖說，往年枯水期八掌溪水量不多，上週多日下春雨，增加八掌溪水量，加上彌陀映月橋有攔河堰，下方會有沖刷現象，溪邊水位不高，然而近中間位置水位較深，具有危險性。五河分署在堤頂、重要堤段設有禁止戲水告示牌，釣魚部分雖未明訂禁止，仍不建議民眾到溪邊釣魚。

    第五河川分署設有警告告示牌，呼籲民眾河川有危險性，勿到八掌溪戲水。（記者王善嬿攝）

    第五河川分署設有警告告示牌，呼籲民眾河川有危險性，勿到八掌溪戲水。（記者王善嬿攝）

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