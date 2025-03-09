全力留人！基隆市府編預算 留任護理人員

基隆衛生局長張賢政致詞。（基隆衛生局提供）

2025/03/09 18:52

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市護理師護士公會於日前召開第30屆第一次會員代表大會，衛生局長張賢政代表市長謝國樑表達對護理人員的支持，並宣布市府今年已編列預算，推動新進護理人員留任輔導措施，包括學長姊輔導機制與獎勵制度，期望提升護理師留任率，確保基隆醫療品質。

張賢政日前參加基隆市護理師護士公會會員代表大會時，提及市府肯定護理師是守護人民健康的重要角色，護理人員的專業、人本關懷、韌性，無論在醫院、診所、長照單位或學校等場域，都是基隆市民健康安居的基礎。

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張賢政表示，地方政府資源有限，但基隆市樂於走在前面，也呼籲中央政策、各醫院策略，都能更有力量的支持投入，才可能讓護理師專業執業環境更友善，民眾健康有保障。

此外，大會也完成新任理監事與理事長選舉，衛生局特別感謝前理事長王文燕6年來的貢獻，並祝賀新當選的理事長翁芝爾。未來，市府將與翁芝爾帶領的理監事會及全基隆2300多位護理人員共同努力，促成護理職稱友善、能發揮專業照顧市民健康。

護理師公會全國聯合會理事長紀淑靜也出席大會，分享護理師在變遷快速的社會與醫療環境中面臨的挑戰，並說明全聯會在推動友善職場、專業發展、薪資待遇、執業法規與輔助人力等政策上的努力。她對市府與護理師公會的密切合作印象深刻，並計畫將經驗分享給其他縣市。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜致詞。（基隆衛生局提供）

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