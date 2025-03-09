屏東鳳梨熱銷日本高人氣 東京地區Belx超市展售一個月

日本民眾選購屏東鳳梨買氣踴躍。（屏東縣政府提供）

2025/03/09 18:39

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東鳳梨在日本大受歡迎，今年金蜜品牌鳳梨將在東京Belx超市10間分店展售一個月，屏東縣長周春米今（9）日趕至東京Belx超市足立花畑中央店舉辦屏東鳳梨展售記者會，強調屏東鳳梨在台灣產量是第一名，去年產量逾11萬噸，外銷日本就佔10%以上，屏東農民會生產出的好吃鳳梨，來和日本朋友一起分享。

周春米繼九州福岡辦理屏東蜜棗鳳梨插旗高端市場、及龍虎斑登上西鐵觀光列車活動後，今日趕到東京賣屏東鳳梨，Belx超市年營業額千億日元，而由台農發公司與屏東縣銀獅合作社合作推出的「屏東金蜜鳳梨」，多年經營上架Belx超市成為明星商品，銷售量穩定提升，此次「屏東金蜜鳳梨」將在Belx超市東京地區江北店等10間分店展售一個月，Belx超市社長等人都出席記者會，場外也有不少民眾排隊等著買鳳梨，顯示屏東鳳梨的高人氣。

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屏東金鑽鳳梨產期約在每年3-5月，種植面積有3482公頃，113年產量11萬噸以上，其中屏東鳳梨出口量佔全國鳳梨出口量60%，而外銷日本量佔全縣產量10%，等於每10顆屏東鳳梨就有1顆賣到日本。

這次的展售活動，日本足立區議會議長也特地率領多位議員及足立區日華親善連盟會長等人到場應援，展現台日好交情，而同行的屏東縣議員許展維、方文正、梁育慈、羅平道及及林邊鄉長鄭慶堂、滿州鄉長古榮福、新園鄉長方冠丁、九如鄉長藍聰信等人也共同見證屏東鳳梨銷售佳績，同時與當地人士交流互動，加深台日友好情誼。

屏東縣長偕同屏東議員與日本足立區議員等人合影。（屏東縣政府提供）

日本民眾選購截切鳳梨。（屏東縣政府提供）

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