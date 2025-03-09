金門17年首見 西山農地重劃區動土

金門縣長陳福海（右1）、立委陳玉珍（左1）、內政部土地重劃工程處處長蕭喻鴻（右2）等人共同主持西山農地重劃區農水路工程興工動土典禮。 （記者吳正庭攝）

2025/03/09 18:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門上次農地重劃是在17年前，金門縣長陳福海今天主持西山農地重劃區農水路工程興工動土典禮，指該重劃案超過1000筆土地，地主有420位，開發難度很高；他說，土地是庶政之母，動土象徵工程邁入實質開發階段，待土地整理完畢，縣府開發和建設自然會順著走。

地政局長魏志成說，政府透過農地重劃，將畸零不整、不利排水及不合經濟利用的舊有農地重新規劃，盼透過農路、水路改善，適應新農業技術的要求，讓土地得以良好利用，有效改善農業生產環境，促進高經濟農業發展，動土典禮就象徵該工程邁向實質開發階段。

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預定明年12月底完工

他說，西山農地重劃案總面積約58公頃，參與重劃土地有1020筆，地主420位。全案在內政部地政司、農業部農田水利署大力支持及農地重劃協進委員與地主參與下，經內政部土地重劃工程處協助辦理規劃設計，共規劃施作農路8184公尺、排水路工程1萬3166公尺及農塘5處，得標金額1.65億元，預定2026年12月底完工。

由於重劃案面積廣，得標金額逾億元，甚獲地方關注，縣長陳福海主持動土典禮，立法委員陳玉珍、內政部土地重劃工程處處長蕭喻鴻，縣議員董森堡、陳泱瑚、王國代及金寧鄉代表會主席黃文欣等多人均到場。

地政局指出，重劃案完工效益包括：1、畸零細碎的土地予以調整合併分配，使耕地集中，坵塊方整，便利機械耕作及管理。2、可使每坵塊直接臨農路、水路，有效改善農業生產環境。3、重劃後經界明確，權利分明，消弭產權紛爭。4、改善后盤區排，減免洪水對田間土壤之沖刷，並設置5處農塘以兼具防洪與灌溉之功效。農地重劃後的發展，令人期待。

金門縣西山農地重劃區農水路工程興工動土典禮，縣長陳福海（中）依禮上香祈福工程順利。（記者吳正庭攝）

金門縣西山農地重劃區農水路工程興工動土典禮，議員董森堡為民請命，也肯定地政局辦理此案的辛勞。（記者吳正庭攝）

金門縣西山農地重劃區農水路工程興工動土典禮，縣長陳福海（右9）應邀與負責接待的禮儀大使合影。（記者吳正庭攝）

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