網稱小籠包蒸籠「沒在洗」掀論戰！專家：恐比馬桶髒18倍

小籠包是許多外國觀光客來台的必吃美食。示意圖。（資料照）

2025/03/09 23:28

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在蒸籠裡熱氣騰騰的小籠包是許多外國觀光客來台的必吃美食，有網友吃小籠包時，看到客人將垃圾及擤完鼻涕的衛生紙丟進小籠包的蒸籠裡，並稱「蒸籠是不能清洗的，要重複利用」，讓他質疑有衛生疑慮。不過遭網友迅速打臉，掀起論戰。

網友昨在Threads發文表示，他吃小籠包時看到旁邊的客人把垃圾及擤完鼻涕的衛生紙往蒸籠裡丟，並連同把食用完的筷子與醬料整齊的放進蒸籠，看似貼心的舉動卻引來原PO質疑，「這個蒸籠是不能清洗的，要重複利用的，不要再把垃圾往裡面丟或是把蒸籠當成碗」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「很多人自以為是，以為在幫店家收拾，覺得自己好棒棒。拜託，少在那邊自我安慰，吃完放著就好」、「以前在湯包店上班，蒸籠真的沒在洗，生意還是好到嚇嚇叫」、「我以前打工的地方，老闆娘女兒跟我說那個蒸籠紙很貴要重複使用」、「昨天才去吃一間沒洗蒸籠只洗布的，洗完布馬上舖下去蒸下一籠」、「以前在賣湯包燒賣的店打工過，蒸籠沒洗只沖水晾乾，蒸籠紙也是沖水晾乾，爛到不行才換」。

不過也有許多網友平反，「做夢吧，誰說不能洗？洗過都會長蟑螂了，不洗會是什麼鬼樣子」、「在小籠包店打工過2年多的路過，蒸籠紙會換隔絕湯包或小籠包的皮沾黏之外，還有利於客人丟垃圾進去讓我們拉著角直接丟進垃圾桶不碰到垃圾；蒸籠會洗，甚至我老闆還會蒸過殺菌晾乾」、「蒸籠要洗，也會洗，不然你吃婚宴會館的油飯是陳年油垢蒸籠膩」、「蒸籠可以清洗，也必須要清洗，那家不清洗可以舉發」。

根據《華視新聞》報導，輔英科大保健營養系博士李政達指出，蒸籠連續使用1個月後，因汙垢藏在隙縫中，反覆使用卻未清洗、晾乾，容易滋生黴菌，甚至比馬桶髒16至18倍，如未仔細清洗，恐怕造成嚴重食安問題。

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