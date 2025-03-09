基層憂「四輪三班制」收入減 台鐵：須勞資協商

台鐵是否重新推動「四輪三班」制，引起基層熱議。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/09 17:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部2月訪談台鐵公司員工時，問起「四輪三班」制，引起基層擔憂，現有人力不足情況下，重新推動「四輪三班」將稀釋第一線服務人力，交班時間點成問題，員工實際收入也會大減。台鐵表示，改變工時班制須經勞資協商才能實施，目前仍在討論。

台鐵員工因應職務適用不同排班制度，其中一種為「三班制」，以12小時為一班，上班12小時之後，接續休息24小時。三班制以運務單位人員為大宗，例如正副站長、站務人員等；也有部分行控單位、機務段、工務段人員因職務特性採行三班制。

請繼續往下閱讀...

少了加班費收入

台鐵曾經規劃「四輪三班」制，以8小時為一班，由4組人馬輪值日班、小夜、大夜，確保員工免加班且週休二日。但少了加班費，員工每月恐減少6000至1萬1000元不等收入，引起基層及工會強烈反彈。

交通部2月派員訪查台鐵公司中區營運處，訪談員工時問起「四輪三班」，在台鐵基層社群傳開，引起熱議。有員工質疑，台鐵起薪才3萬6000元，薪水並不高，若推四輪三班，少了加班費，更沒人要做；也有人持不同看法，若台鐵能進一步補足人力，就支持四輪三班制。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，行政院2018年核定新增的2818人員額，只能補足既有三班制人力，不足以負荷四輪三班；此外，四輪三班制的交班時間可能落在午夜前後，許多搭乘火車上下班的員工，恐要開車或提早到辦公地點，形成額外成本。

朱智宇認為，若硬推四輪三班，將現有人力再切分成4組人馬，只會讓同時段的值班人力更少，對乘客來說，第一線服務品質恐會下降；對台鐵員工來說，雖然留在崗位時間縮短，工作更忙更累，實際月收還減少。

台鐵企業工會理事長童世哲表示，交通部2月的訪談，只是要了解現場情況；依照目前人力，不足以推動四輪三班制，如要重啟討論，依據團體協約必須與企業工會協調，企工目前未收到相關訊息。

台鐵公司則回應，有關改變工時及班制需工時及勞資協商，目前仍在討論，且需勞資協商完成才會實施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法