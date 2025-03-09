為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    羅東呷拜拜一桌3千3/11開放訂桌 傳饕客前一晚徹夜排隊

    羅東呷拜拜菜色標榜蘭陽風味饗宴。（羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜菜色標榜蘭陽風味饗宴。（羅東鎮公所提供）

    2025/03/09 18:05

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕羅東鎮3月初三帝爺生呷拜拜．迎鬧熱，預計席開500桌蘭陽風味饗宴，每桌6500元，優惠價3000元，將在11日上午8點受理訂桌，許多饕客擔心訂不到，傳出10日晚間徹夜排隊。鎮公所表示，現場禁止以物占位，每人每次最多訂3桌。

    農曆3月初三帝爺生（玄天上帝誕辰）是羅東大拜拜，昔日家家戶戶辦流水席宴請親友，宴客習俗後來中止，2010年起，改由鎮公所辦桌開放各界訂桌。本屆羅東呷拜拜訂於22日晚上6點在鎮公所周邊搭棚用餐，31日下午1點舉辦帝爺生陣頭遶境。

    去年羅東呷拜拜受理訂桌的前一天下午就有人排隊，訂桌後不到2小時500桌完售。今年邀請5家知名餐廳辦桌，若含炒米粉，每桌11道料理，市價6500元，鎮公所補助3500元，只要3000元，另邀曹雅雯、陳隨意、謝宜君等知名歌手獻唱。

    羅東呷拜拜採排隊預訂，羅東展演廳將在11日上午7點半發放排隊號碼牌，8點開始登記繳費，有人醞釀十日晚上進駐羅東展演廳漏夜排隊，或11日清晨「拂曉出擊」，希望訂到桌次，讓家人一飽口福。

    鎮公所表示，訂桌現場叫號不到，當事人必須重新領取號碼牌排隊，餐券售出後不受理退換，為響應環保，辦桌當天不使用一次性餐具，也不提供塑膠袋與提袋。

    羅東呷拜拜預計席開500桌，圖為記者會畫面。（羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜預計席開500桌，圖為記者會畫面。（羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜含炒米粉在內，每桌有11道佳餚。（羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜含炒米粉在內，每桌有11道佳餚。（羅東鎮公所提供）

    今年活動邀請5家知名餐廳派員辦桌。（羅東鎮公所提供）

    今年活動邀請5家知名餐廳派員辦桌。（羅東鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播