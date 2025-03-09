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    回暖到週三！ 各地氣溫近30度 週四鋒面通過再變天

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/03/09 17:33

    〔記者林志怡／台北報導〕上週全台冷如冬季，本週將短暫回暖至週三。中央氣象署指出，因前一波大陸冷氣團減弱，本週三前各地天氣晴朗，氣溫持續回升，並可達到近30度，但週四至週六期間，隨著2波鋒面陸續通過，全台轉雨，氣溫再度下降，天氣乍暖還寒。

    中央氣象署預報員林定宜說明，本週一至週三期間，各地氣溫逐日回升，西半部地區白天氣溫可重回28至30度，東半部地區約26至27度，且因水氣較少，各地天氣晴朗，週一晚間至週二清晨期間，僅中部以北地區有零星短暫雨，其餘幾天僅東半部地、中部以北山區、恆春半島有零星短暫雨。

    林定宜說，週四起將有較大的天氣變化，因鋒面快速通過，各地氣溫下降，並轉為有雨的天氣，尤其基隆北海岸、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

    此外，林定宜表示，週五起將有另一波鋒面生成並於週六通過台灣，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，且各地再度轉冷。

    林定宜指出，這波大陸冷氣團預計持續影響台灣至下週三前後，影響期間北部、東北部整日偏冷，但因下週日起水氣逐漸減少，各地天氣逐漸轉為多雲的天氣，僅北部、東半部、中南部山區有短暫雨。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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