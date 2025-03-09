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    台南台灣國際蘭展登場 11國使節喊讚

    聖露西亞大使、聖文森及格瑞那丁大使、聖克里斯多福及尼維斯大使等人參觀台灣蘭展。（台南市府提供）

    聖露西亞大使、聖文森及格瑞那丁大使、聖克里斯多福及尼維斯大使等人參觀台灣蘭展。（台南市府提供）

    2025/03/09 17:39

    〔記者楊金城／台南報導〕2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展正在台南後壁區蘭花生技園區展出至23日，美國在台協會高雄分處長張子霖今天（9日）也帶著全家人前來參觀，蘭展至今有來自聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、智利、加拿大、奧地利、新加坡、菲律賓、日本、紐西蘭、美國等11國駐台使節、代表參訪，稱讚台灣蘭花的美麗和蘭花產業的實力。

    農糧署副署長姚志旺說，台灣蘭花至今外銷全球60多國，為台灣賺進64億元外匯。

    聖文森及格瑞那丁大使柏安卓表示，這是她第4度參觀台灣國際蘭展，發現展區規劃不同於去年著重的花藝藝術，而是展現了蘭花在自然生態環境裡生長的景致，同樣非常美麗。

    首次參訪台灣蘭展的新加坡副代表蕭偉雄表示，一款名為Vanda Miss Joaquim的蘭花，是新加坡的國花，看到台灣蘭展營造出蘭花在熱帶雨林環境生長的樣貌，覺得非常美麗。上一屆亞太蘭花會議在新加坡舉辦，這屆在台灣與台灣國際蘭展一起舉辦，能夠代表出席感到非常高興。

    台南市府指出，各國國際使節對這次台灣國際蘭展內容皆表示肯定，蘭展不僅呈現絢麗多彩的花卉造景藝術，還結合高科技元素，充分展現台灣蘭花產業未來發展的潛力，為全球蘭花市場樹立新標竿，期待透過蘭展及亞太蘭花會議，促進更多國際合作，深化全球蘭花貿易與技術交流。

    美國在台協會高雄分處長張子霖參觀台南國際蘭展。（台南市府提供）

    美國在台協會高雄分處長張子霖參觀台南國際蘭展。（台南市府提供）

    聖文森及格瑞那丁大使柏安卓參訪台灣蘭展。（台南市府提供）

    聖文森及格瑞那丁大使柏安卓參訪台灣蘭展。（台南市府提供）

    加拿大駐台代表伉儷以及奧地利駐台代表參觀台灣蘭展。（台南市府提供）

    加拿大駐台代表伉儷以及奧地利駐台代表參觀台灣蘭展。（台南市府提供）

    台灣國際蘭展展至23日，為期16天。（記者楊金城攝）

    台灣國際蘭展展至23日，為期16天。（記者楊金城攝）

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