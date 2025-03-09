每月1小時淨灘 靈鷲山師兄姐清出近百袋共378公斤海廢

靈鷲山護法會新北市A區師兄姐參與淨灘，清出許多海廢。（記者羅國嘉攝）

2025/03/09 17:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕靈鷲山護法會新北市A區師兄姐連續七年參與「每月1小時，淨灘愛地球」活動，今（9）日有200名師兄姐於福隆東興宮海灘，手持夾子與垃圾袋，撿拾塑膠瓶、廢棄漁網、寶特瓶及吸管，並分類回收，總共清理近百袋共378公斤的海廢垃圾。

雖然連日來天氣陰冷，參與者仍不畏寒風，彎下腰親手撿拾垃圾，用小行動創造大改變。靈鷲山開山住持心道法師長年推動「靈性生態愛地球」理念，強調淨灘不只是清理垃圾，更是對環境的承諾。他呼籲「地球只有一個，愛地球刻不容緩，再不做，就來不及了。」

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靈鷲山護法總會副總會長鄭呂碧雪指出，淨灘不僅是環保行動，更是生命教育的一環，它讓人們親眼見證人類對地球造成的影響，進而激發保護環境的決心。「愛地球不應只是口號，而是每日的行動。我們希望從一個人感染一群人，讓守護地球成為全民運動，恢復海岸的美麗風貌。」

鄭呂碧雪說，根據聯合國環境規劃署（UNEP）統計，每年有超過10億公噸塑膠垃圾流入海洋，嚴重威脅生態環境。新北市A區執行長林燕翔在淨灘過程中，發現大量寶特瓶、吸管與保麗龍碎片，這些垃圾若未及時清理，將影響海洋生態，甚至進入食物鏈，對人類健康帶來隱憂。

志工團長張仕楓則表示，「我們不能讓海洋成為塑膠的墳場，更不能等垃圾自己消失，因為它永遠不會自己消失。」所以除了淨灘，更應該從日常生活開始減少垃圾，從源頭減塑，減輕地球負擔。

靈鷲山護法會的陳坤龍師兄則說，環保行動不該只是一次性活動，而應該是長期的守護。希望透過持續淨灘，喚醒更多人對海洋保護的重視，實踐心道法師「靈性生態、生命和平」的理念，讓愛護地球成為日常習慣，為未來世代留下美好的環境

連續7年200位靈鷲山護法會新北市A區師兄姐參與淨灘活動。（記者羅國嘉攝）

靈鷲山護法會新北市A區師兄姐參與淨灘，清出許多海廢。（記者羅國嘉攝）

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