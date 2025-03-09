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    南市圖逾期書追償上路3個月 已歸還223冊最久借24年

    南市圖逾期圖書追償新制於今年1月上路後，截至目前為止，已歸還223冊，其中借最久的為《上小學前該教和不必教的事》，借了24年。原書已遺失，圖為其他圖書館藏書。（記者劉婉君攝）

    南市圖逾期圖書追償新制於今年1月上路後，截至目前為止，已歸還223冊，其中借最久的為《上小學前該教和不必教的事》，借了24年。原書已遺失，圖為其他圖書館藏書。（記者劉婉君攝）

    2025/03/09 16:55

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市公共圖書館逾期1年未歸還的圖書超過2萬冊，追償新制今年1月上路後，截至目前為止，已有87人、歸還223冊，其中借最久的為《上小學前該教和不必教的事》，借了24年。

    館方表示，目前歸還的逾期書中，有7本已逾期超過10年，《上小學前該教和不必教的事》一書應歸還的時間為2001年9月28日，因原書已遺失，讀者改為賠償書籍費用，而其他圖書館同一本書大多已收入罕用書庫。至於全市逾期最久的3本超過30年的書，則尚未歸還。

    南市圖針對逾期1年以上的圖書，今年起將寄出行政處分公文書，讀者在收到公文30天內須歸還書籍，如書籍已遺失則須照價賠償書籍費用，否則將再寄出第2次行政處分書，收到公文30天內直接賠償書籍費用，若仍置之不理，將移送法院強制執行。

    館方指出，因為有些讀者的資料還要跟戶政核對整理，預計上半年會陸續寄出行政處分書，首批為2010年至2023年間共計2407筆。

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