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    她靠「荖葉」 考上頂尖研究所

    大葉大學藥保系吳建一教授（左）與陳育蓁同學（右）討論實驗，陳育蓁靠研究荖葉錄取多間研究所。（圖由大葉大學提供）

    大葉大學藥保系吳建一教授（左）與陳育蓁同學（右）討論實驗，陳育蓁靠研究荖葉錄取多間研究所。（圖由大葉大學提供）

    2025/03/09 16:40

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕荖葉號稱是「檳榔的伴郎」，國人對它沒有太正面的印象，但大葉大學藥用植物與食品保健學系學生陳育蓁發現它有抗菌、美白的效果，她把自己的研究成果應用碩士班考試，總共錄取國立陽明交通大學生物科技學系碩士班、國立中央大學生醫科學與工程學系碩士班、國立中興大學生物科技學研究所、國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系碩士班。

    家住永靖鄉的陳育蓁說，家鄉有不少農民種植荖葉、種檳榔、做石灰，她思考除了包檳榔外，這些原料有沒有其他用途，因此提出研究企劃，希望能結合生物科技，為荖葉找新出路，翻轉未來。

    她查閱文獻發現荖葉有抗菌和美白的特性，在吳建一老師的指導下，進行功能驗證研究，確認荖葉經過萃取，具備開發為新興保養品原料的潛力。完成第一階段研究後，吳建一老師鼓勵她提出大專生國科會計畫做延伸研究，結果獲得國科會計畫獎助，大學期間跟老師一起辦理論壇和科普活動，也讓她學習到不同的經驗，一點一滴成為她升學考試的助力。

    陳育蓁說，他因為對食品領域特別感興趣，堅持選系不選校，她從生活中尋找研究題材，回家學校跟同學或老師討論，經常有全新的收穫，在研究的過程中，國家或民間基金會都有相關的資源可申請，例如網路上看到農廢與發酵的探方面的實驗，大二時就向文向基金會「向學築夢計畫」申請。

    指導教授吳建一指出，藥保系提供多元的學習場域，引導學生透過各式活動與產學計畫累積實務經驗，陳育蓁同學對食品、微生物等領域充滿興趣，很早就加入實驗室後，除了跟學長姐一起做實驗，她也積極嘗試申請計畫，先後獲得文向基金會向學築夢計畫。

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