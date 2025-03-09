台灣黑熊現蹤玉里鎮社區 林保署：野放的達古阿里

玉里鎮源城社區昨天發現台灣黑熊，林保署證實是去年野放的「達古阿里」，今天展開捕捉，避免人熊遭遇，圖為達古阿里去年誤中陷阱，林業署花蓮分署及野灣協會獸醫緊急處理的畫面。（資料照，林業及自然保育署花蓮分署提供）

2025/03/09 18:04

〔中央社〕花蓮民眾在網路社群發表影片，昨晚在玉里鎮源城社區發現台灣黑熊，熊的脖子繫有項圈且走路一跛一跛的；林保署證實是去年野放的「達古阿里」，今天展開捕捉，避免人熊遭遇。

林業及自然保育署花蓮分署表示，去年野放追蹤的台灣黑熊「達古阿里」，日前離開深山度冬點後，進入玉里鎮源城里附近森林，並在夜間入侵果園、學校等，已多次驅離後仍在周邊徘迴，由紅外線自動相機影像顯示，達古阿里疑出現體弱及腳傷。

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花蓮分署說明，依據衛星追蹤訊號顯示，達古阿里去年12月初野放後即回到前年中央山脈度冬的地點，今年2月初離開度冬點，逐漸往淺山靠近，2月21日進入預設的電子圍籬範圍後，逐漸靠近玉里鎮近山聚落，隨即啟動應變方案，全時密切追蹤達古阿里動態及整備。

3月3日分署人員前往達古阿里定位路徑，尋找是否有入侵或滋擾跡象，訪視玉里鎮源城國小時，教師表示2月27日發現有黑熊進入校園內，經比對衛星定位訊號，確認是達古阿里。

當天有老師在校內停車場目擊黑熊，黑熊隨即迅速離開。由於有4名教師住在校內宿舍，校長擔心黑熊影響校內師生安全。花蓮分署立即派員提醒教師們注意防範，並提供防熊用具，也將安排到校宣導黑熊保育及防範事項。

花蓮分署透過密切監測，發現達古阿里近日在源城里周邊芒果園徘徊，進一步了解後得知，因時值芒果樹開花授粉期，有果農為了吸引蒼蠅傳粉，在芒果樹枝上懸掛裝有動物內臟、肉塊的桶子，可能因此吸引達古阿里靠近。

為避免人熊遭遇，花蓮分署除開設LINE群組即時向居民及校方發布達古阿里動向，也多次前往果園施放大龍炮驅趕，但達古阿里僅短距離移動躲藏，並未遠離。

花蓮分署指出，從自動相機影像發現，達古阿里明顯較野放時消瘦，判斷可能因度冬過後變瘦，且因腳傷導致覓食不易。

由於3月8日有民眾拍攝到達古阿里於源城里社區走動，花蓮分署今天下午啟動捕捉程序，捕捉後將進行身體檢查、對於牠左後肢狀況，再評估是否再次野放或永久安置。

花蓮分署呼籲，除了追蹤個體外，卓溪鄉與玉里鎮的淺山地區已是黑熊頻繁活動區域，民眾務必將戶外垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥妥善收納。如發現黑熊請立即通報花蓮分署，電話：0800-000930。

玉里鎮長龔文俊呼籲民眾，若遇到台灣黑熊，不可有任何（意）獵捕行為，以免觸法，近日民眾入山多加注意安全。若是發現黑熊蹤跡，儘速與林保署花蓮分署聯繫，也有機會獲得獎勵金。

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