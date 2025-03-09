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    拿下濕地保育計畫特優 林園愛鄉協會10攝影好手將辦展

    林園愛鄉協會理事陳俊強（右）為家鄉生態導覽解說。（記者洪臣宏攝）

    林園愛鄉協會理事陳俊強（右）為家鄉生態導覽解說。（記者洪臣宏攝）

    2025/03/09 16:31

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園愛鄉協會執行林園海洋濕地公園濕地保育計畫，兩度拿下年度特優，協會將與高市圖林園分館共同策劃「生命脈動、林園之美」，10位攝影好手將展出上百作品，呈現林園特有生態、產業及文史風采。

    林園愛鄉協會2018年創會，辦理林務局社區林業計畫，調查生活工業遺跡石灰窯和台灣海棗，執行林園海洋濕地公園濕地保育計畫，監測倒立水母和濕地生態，分獲110及112年度特優，協會將於15日在林園分館舉辦「生命脈動、林園之美」展覽，展期至4月26日。

    林園愛鄉協會理事長黃鳳芬指出，林園駱駝山有聞名的清水巖和鳳山水庫，是野生動物的樂園；高屏溪出海口不僅是漁場、潮間帶生物的天堂，也是候鳥南遷北返的驛站，保育級鳥類頻繁現身。

    林園海洋濕地公園的紅樹林胎生苗，有特殊生長機制，倒立水母生態獨幟一方，林園海岸離岸堤與月牙灣是沙蟹的駐地，也是海洋漂流客的異鄉。

    她說，愛鄉協會10位攝影好手透過鏡頭，將林園的山、海、河、港及濕地公園每一個角落記錄下來，訴說每一張照片的精彩故事，歡迎學校機關團體及民眾踴躍到場觀賞。

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