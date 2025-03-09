高美濕地馬拉松近3000跑者參賽 全馬路線盡覽濱海與田野風光

高美溼地馬拉松路線經風車大道，讓跑者用腳步感受台中之美。（運動局提供）

2025/03/09 16:26

〔記者歐素美／台中報導〕「2025高美濕地馬拉松」今天在清水區台中區漁會熱鬧開跑，吸引近3000人參加！台中市運動局長游志祥到場為選手加油打氣，並指出，高美濕地作為國際級景點，沿港風車大道風景遼闊，也成為熱門的大型路跑場地選擇之一。

主辦的台中市慢跑協會表示，高美濕地馬拉松自2019年創辦以來深受跑者喜愛，本屆賽事分為分為全程馬拉松、半程馬拉松、10公里及5公里等組別，其中全馬路線經風車大道、高美溼地、高美燈塔，並沿大甲溪溯流到神岡一帶，沿途盡覽濱海與田野風光，讓跑者用雙腳細細探索每一寸美景。

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運動局表示，台中市去年共舉辦68場路跑及健走活動，展現出蓬勃的路跑風氣，並帶動市民健康意識提升，市民「過重或肥胖比例」低於全國平均，躍居六都中第二瘦。今年將延續這股運動風潮，規劃至少40場大型路跑與健走活動，鼓勵市民朋友積極參與，培養運動習慣，共同打造台中為低碳、陽光運動城市。

高美溼地馬拉松迎風起跑，美麗海線吸引近3000名跑者。（運動局提供）

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