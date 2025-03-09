超萌小小滑輪溜冰選手 台灣新世代關懷協會紮根基層

台中市豐原區理事長盃滑輪溜冰邀請賽，吸引近500名小朋友同場競技。（江啟臣提供）

2025/03/09 16:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區體育會溜冰委員會舉辦「台中市豐原區理事長盃滑輪溜冰邀請賽」，由台灣新世代關懷協會等單位協辦，今天在豐原區三陽公園熱鬧登場，比賽分成小學各年級、菁英組、國中菁英組、公開組等，吸引近500位喜好滑輪溜冰的小朋友參與，今年更增加幼童樂樂組，幼稚園的孩子們穿上全副滑輪溜冰裝備，萌翻全場。

立法院副院長暨台灣新世代關懷協會榮譽理事長江啟臣，今天也到場為孩子們加油！江啟臣表示，豐原是台灣滑冰的重鎮，許多好手都來自於這裡，今年冬季亞運就有10位選手來自台中，選手克服場地的限制，努力踏上國際舞台。他也攜手台中市府團隊，推動在北屯國運內打造中部首座專業滑冰場，目前工程進度已過半，期待未來能讓更多熱愛冰雪運動的選手有更完善、更專業的訓練環境，能更順利晉級國際、為中華民國爭光。

請繼續往下閱讀...

這次賽事比照國家級規格，採用智能動感終點計時系統，精準地掌握選手成績。同時在周邊新增「活動市集區」，用多元的方式引領孩子們體驗滑輪溜冰的各個面向。

台灣新世代關懷協會秘書長涂力旋説，協會長期協助溜冰委員會舉辦各項賽事，同時投入各個不同的運動賽事，目的是希望讓孩子們藉由運動打造更強健的體魄，以及多元發展。

豐原區體育會溜冰委員會總幹事楊舜帆指出，這次賽事除了台中的小朋友，更有台北、南投及彰化的孩子來參賽，一起體驗中部溫暖的陽光，享受滑輪溜冰的極速。

台中市豐原區理事長盃滑輪溜冰邀請賽，參賽小朋友排排坐，萌翻全場。（江啟臣提供）

台中市豐原區理事長盃滑輪溜冰邀請賽，除了台中，還有小朋友遠從台北等地前來參賽。（江啟臣提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法