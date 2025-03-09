大學多元入學校系選擇沒方向？ 教授建議：先選有興趣的課程

陽明交大台南分部與財團法人台南市致遠基金會合辦科普系列講座「將分數轉換為志願，解鎖最適合你的校系」，吸引130名學生及家長報名參加。（記者劉婉君攝）

2025/03/09 16:05

〔記者劉婉君／台南報導〕大學學測成績已經公布，繁星計畫及個人申請入學也將接著展開。國立陽明交通大學副教務長楊雅如建議，未來人才至少需要雙專長，如果還沒有明確的校系選擇方向，除了醫療等必須考取專業執照的類科之外，可以選擇有跨域學習機會的學校，先根據有興趣的課程去挑選系。

陽明交大台南分部與財團法人台南市致遠基金會，今（9）日共同舉辦科普系列講座「將分數轉換為志願，解鎖最適合你的校系」，吸引130名學生及家長報名參加，除了台南在地的台南一中、台南女中等學校學生之外，還有來自雙北、基隆、高屏等地區的學生。

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楊雅如說，108新課綱希望讓學生可以多探索興趣，但還是有一些學生因為不知道怎麼去探索，選填志願時仍沒有明確方向，因而放棄申請入學，改拚分科測驗，最終仍回到以分數去分發，有點可惜。學校每年的轉學考，也會遇到有些學生因原本就讀的科系不適合而轉學，甚至有人轉學高達4、5次。

楊雅如說，大學教育是在培育有能力的未來人才，而未來人才，至少需要具備雙專長，還不知道要選什麼科系，可以先了解各系的內容後，選擇有興趣的課程，投入興趣學習，大學期間再透過學校提供的跨域學習機會，持續進行探索及自主學習。若想「先選校，以後再轉學」，選填的科系最好還是要自己喜歡的，以免將來轉學不成。

而部分學校也有不分系招生名額，楊雅如認為，不分系較適合具積極性、特殊性、自主學習的學生。

今天的講座邀請陽明交大各領域專業教授，深入剖析生醫、工程及人文社會等多元學科的核心內容與最新發展趨勢，還有超過10位系所老師，線上與學生分享選填志願及面試技巧。

宏碁集團創辦人也是致遠基金會董事長施振榮，也透過影片表示，自己年少時參加聯考，須先填好志願表，會考上什麼學校，事先並不知道，但他比較幸運，考上交大電子工程系，希望與會的學子，可以藉由講座，好好了解各科系的特色與未來發展，將來在大學好好學習，出社會後也繼續學習與表現，對產業做出貢獻，就像台灣重要的產業，對全世界做出重要的貢獻。

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