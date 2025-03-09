櫻花晚開！杉林溪無懼春雨 河岸粉櫻盛放人氣爆棚

南投杉林溪園區今年櫻花晚開，直到3月初仍是花開繁盛，尤其河岸兩旁櫻花還會在水面形成粉紅倒影，美麗景致讓人流連忘返。（圖由杉林溪園區提供）

2025/03/09 15:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕受冬天寒冷影響，南投杉林溪園區今年椿寒櫻較往年晚開，即便近日春雨報到，堅韌盛開的櫻花大多未被雨水打落，河岸粉紅花朵持續展現「櫻」姿，今天假日仍吸引大批民眾賞花，人氣爆棚也讓園區出現長長車龍與排隊人潮，預計賞櫻可到3月中。

杉林溪園區表示，近幾年受暖冬影響，園區櫻花較早開花，大約到了3月初就會出現落花，今年則是冬天較冷，且冷的時間還變長，使得園區櫻花比往年晚開約10天，才會到現在還是盛開中，即使近期雨水較多，但甫綻放的櫻花相對強韌，較不受雨水影響，因此落花情況並不明顯。

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園區也說，園內粉紅色椿寒櫻大約有1200棵，白色霧社櫻則是300棵，目前仍是盛開，尤其流經園區的加走寮溪，兩側河岸也種滿櫻花，還會在水面形成粉紅倒影，美麗景致讓人流連忘返，假日吸引許多遊客上山賞櫻，讓園區出現大排長龍的車陣，呼籲民眾可多利用平日賞花，避免塞車。

南投杉林溪園區今年櫻花晚開，直到3月初仍是花開繁盛，預計賞櫻可到3月中。（圖由杉林溪園區提供）

南投杉林溪園區櫻花晚開並持續盛放，假日出現大批排隊車陣與賞櫻人潮。（圖由杉林溪園區提供）

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