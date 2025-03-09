台灣平地最迷你野生蘭花盛開 南市工務局：禁採違者重罰

綬草又稱「清明草」，為台灣平地最小型的野生蘭花，目前正盛開。（圖由周銀王提供）（記者蔡文居攝）

2025/03/09 15:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣平地最迷你的野生蘭花─綬草，每年於清明節前後盛開，由於野生綬草數量稀少，屬於瀕危植物，最近有民眾發現台南巴克禮紀念公園的綬草已經盛開，為避免民眾不小心踩踏破壞，現場已圍起警戒線，並豎立告示請民勿隨便摘採。

由於巴克禮公園過去曾發生有民眾偷拔綬草的事件，南市工務局已派員加強巡邏，禁止民眾摘採、破壞，違者將依法求償。

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綬草為台灣原生蘭，且體型最小的一種，花期在清明節前後盛開，又有「清明草」之稱。其花朵沿著花軸螺旋狀生長，十分特別，又名盤龍蔘、紅龍盤柱等。過去因環境棲地破壞，以及被民眾濫採當草藥，台灣野生綬草已非常罕見。

台南市天文協會榮譽理事長周銀王表示，他上週特地到巴克禮公園拍攝綬草，當時還沒開花而遍尋不找，這兩天再度前往，發現公園內的綬草經開花了，而且量數比前一年還多。由於綬草植株很迷你，不細看根本無從發覺，為避免被誤踩，熱心民眾在現場已圍起警戒線，並豎立告示請民勿隨便摘採。

南市工務局表示，已請巴克禮公園保全加強巡邏，希望民眾多加愛惜園區植栽，切勿蓄意破壞毀損園區植栽。若發現有民眾偷拔、破壞，將依南市公共設施植栽管理自治條例第13條規定，主幹折斷、環剝樹皮、全株枯死或遭挖除，賠償金額依該規格樹木市價之6倍計算。

台南巴克禮公園的綬草已經盛開，為避免遭誤踩，現場已圍起警戒線，請民勿摘。 （記者蔡文居攝）

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