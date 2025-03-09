世新大學日本校友會成立 老中青校友回憶翠谷點滴

日本世新大學校友會8日成立，校友總會長陳錦洋（左）贈送橫幅給日本校友會創會會長賴本勉（中）。（記者林翠儀攝）

2025/03/09 14:50

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕世新大學為推動台日學術交流並加強與日本校友的連繫，校長陳清河率領代表團訪問日本姊妹校，8日晚間更在東京宣布成立「日本世新大學校友會」，這也是世新第19個校友會，近60名老中青跨世代的世新人齊聚東京，分享不同時代的「翠谷」點滴。董事長周成虎也邀請校友明年回台，參加在台北小巨蛋舉辦的世新70週年校慶。

世新的日本校友會其實在35年前就已存在，可能是世新最早建立的海外校友會，但因當年留日人數不多，校友青黃不接會務中斷，這次為了迎接明年70週年校慶，校方委託35年前組建日本校友會的資深校友、東京媽姐廟董事長詹德薰重整旗鼓。

請繼續往下閱讀...

詹德薰表示，他在1965年從世新畢業，回憶60年前在校生活，印象最深的是雨天要撐傘才能上課，課外活動則是挖校內的水溝清淤，因為教官點名又特別嚴格，根本沒辦法逃課。旅日57年的老學長在致辭時也豪氣表示，只要學弟妹們有困難，例如要歸化日本需要保證人，都可以找他商量。

為展現對日本校友會的重視，世新榮譽董事長成嘉玲和現任董事長周成虎、董事黃東烈等人，這次專程前來出席成立大會，校方更由校長陳清河率領3位副校長和多位教師同行，世新校友會總會長陳錦祥也率領8名校友總會理監事共囊盛舉。8日晚間的成立大會，有近40名日本校友參會，會中也無異議通過由校友賴本勉擔任創會會長。

陳清河率領的訪日團，這次還拜會了兩所姊妹校，目白大學和國學院大學，世新的全球姊妹校目前已超過70所，遍布亞洲、歐洲、美洲等地。陳清河也介紹世新在國內外有18個校友會，日本校友會是第19個，為了串連海外失聯校友，校方從去年起跑了半個地球。

陳清河也介紹世新的現況，他強調世新為「傳播界第一學府」的品牌，他指出，104人力銀行今年發布的「大學品牌力」報告，世新在「大眾傳播學群」中蟬聯全國第一，穩坐傳播教育的領航者地位。他說，現在可以很有信心地喊出「我世新、我驕傲」。

周成虎表示，70週年將包下台北小巨蛋擴大舉辦校慶活動，這也是台灣私校的創舉。他歡迎校友踴躍參加，並返回母校感受世新校園70年來的變化。

日本世新大學校友會8日宣布成立，世新榮譽董事長成嘉玲（中右2）親自出席，校方與老中青各世代的旅日校友共56人參加。 （記者林翠儀攝）

世新大學董事長周成虎（右2）及校長陳清河（右），頒獎感謝成立日本校友會的功臣詹德薰（左2）與日本校友會創會會長賴本勉（左）。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法