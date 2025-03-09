3500萬大改造！彰北運動中心封館8個月重開 這些人健身、游泳免錢

封館8個月的彰北運動中心在婦女節當天重新開幕了。（圖縣府提供）

2025/03/09 14:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰北國民運動中心封館8個月，昨天婦女節重新開幕，為吸引民眾回流，縣府與新營運業者祭出免費公益時段，長者、身心障礙者、低收入戶等特定族群可免費入場，同時，館內設備全面升級，健身房擴大、游泳池改造，還新增智慧管理系統，讓民眾體驗更便利的運動環境。

去年7月1日，彰北運動中心暫停營運，展開設備升級與財產點交，期間不少愛好運動的民眾只能改往私人健身房或其他公設場館，經過8個多月的整修，終於趕在3月8日婦女節重新開幕，適逢佳節，女性當日可免費使用健身房與游泳池，開幕日現場熱鬧，許多運動愛好者一早就前來報到。

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這次營運由舞動陽光股份有限公司接手，縣府與業者推出12個公益時段，每週一至五上午8點至10點、下午2點至4點，開放65歲以上長者、55歲以上原住民、身心障礙者及低收入戶免費進場，盼能帶動更多民眾規律運動。

封館期間，館內設備大幅改造，不僅游泳池設施升級，體適能中心擴展，還翻新球場木地板，並導入智慧化管理系統，包含場地即時資訊、課程點名、自動支付選項等，提升使用便利性。

舞動陽光董事長杜正忠表示，原本計畫投入3000萬元，後來加碼至3500萬元，全面優化消防、空調及健身設施，其中健身房從50坪擴展到100坪，設備全面換新，單是健身房投資就達1000萬元。

杜正忠強調，舞動陽光在全台擁有30座運動中心，未來將全力以赴經營彰北運動中心，館內提供超過100種課程，包括倫巴、拳擊有氧、瑜珈、空中瑜珈等，並設有7間舞蹈教室，未來也會依民眾需求調整課程，讓運動中心成為更多人的運動首選。

彰北國民運動中心自2015年12月12日啟用，原由中州科技大學營運管理，2023年底8年契約期滿後退場，縣府重新遴選新營運團隊，由舞動陽光公司得標接手，昨天正式重新開館，未來將持續優化，提供民眾更舒適的運動環境。

彰北運動中心改造砸下3500萬元讓設備升級，游泳池全面優化設施。（圖縣府提供）

重新開幕的彰北運動中心推出公益時段讓長者、身心障礙者、低收入戶等特定族群可免費入場運動。（圖縣府提供）

彰北運動中心由新業者接手重新開幕，推出適合不同年齡層的運動課程。（圖縣府提供）

重新開幕的彰北運動中心舞蹈教室空間變大、設備新穎。（圖縣府提供）

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