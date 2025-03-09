台北捷運第140億人次現身！ 猜中路線1萬人免費吃茶葉蛋

台北捷運第140億人次乘客在3月8日10點18分現身，自文湖線南港展覽館站進站，大湖公園站出站。（圖擷取自Google地圖）

2025/03/09 14:44

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運第140億人次乘客在昨天3月8日10點18分現身，從文湖線南港展覽館站進站，大湖公園站出站，該乘客將獲得免費搭乘捷運一整年的特製年票；此外，猜中第140億乘客是從文湖線進站，且擁有捷運點數的北捷會員，北捷將抽出1萬名贈送茶葉蛋兌換券1張。

台北捷運公司表示，去年7月北捷達成135億人次目標，不到1年時間即迎來第140億人次，北捷將致贈這位「億」中選一的幸運兒特製年票1張，可於1年內不限次數免費搭乘捷運，而第140億乘客前後5名乘客則將各獲得1200 TPASS通勤月票1張，可在1個月內暢搭基北北桃境內捷運、公車、客運、台鐵，獎品兌換劵將於3月18日匯入「台北捷運Go」APP「我的帳戶/我的優惠券」。

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「台北捷運Go」APP舉辦「我是大預言家」線上預測活動，正確猜中第140億乘客是從文湖線進站的會員，有機會獲得精美電聯車變形機器人，將於3月17日前抽出5位獲獎者；此外再加碼抽出1萬名正確預測該路線且擁有捷運點數的會員，贈送全家便利商店茶葉蛋1顆兌換券。獎品兌換劵皆於3月18日匯入北捷APP「我的帳戶/我的優惠券」。

北捷表示，活動期間，前5000名成功註冊北捷APP的新會員，完成預測即可獲得捷運點20點，點數將於3月17日匯入APP中。每1點捷運點可折抵新台幣1元，會員可至合作店家進行消費，或透過點換券放大優惠。北捷感謝民眾支持並搭乘綠色運具，實踐最實際的減碳行動方案。

台北捷運第140億乘客前後5名乘客則將各獲得1200 TPASS通勤月票1張。（圖由台北捷運公司提供）

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