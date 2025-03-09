建商欠稅20年 竹市稅務局鍥而不捨追回千萬元稅款

稅務局發現該建設公司仍持有社區地下停車場約15個平面車位的持分權利。（圖由市府提供）

2025/03/09 14:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某家原上櫃的建設公司長期拖欠新竹市及台北市自90年以來累積高達千萬元的房屋稅、地價稅與營業稅。在竹市稅務局意外發掘該建商名下不動產的隱藏價值，並積極尋找潛在買家，最終成功清理853萬元欠稅款，並額外徵起土地增值稅63萬元。

稅務局表示，該欠稅公司原為上櫃公司，曾籌劃新竹科學園區購物中心、民生東路辦公大樓及天母高級住宅等開發案。90年間受建築業不景氣影響，致資金積壓，財務周轉發生危機因而倒閉，積欠巨額負債及稅款，名下大量房地陸續遭拍賣，僅剩下少數的社區道路土地、警衛室及大樓持分。歷經三輪拍賣皆無人承接，導致每年開徵的房屋稅與地價稅無法順利徵收，欠稅問題持續累積。

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稅務局說明，在第4輪拍賣啟動前，稅務團隊與台北市稅捐稽徵處聯手前往拍賣標的物所在社區實地勘查，意外發現該建設公司仍持有社區地下停車場約15個平面車位的持分權利。隨即展開調查，確認停車場的占用情形及是否有租金收入。同時，評估社區內近200戶住家的停車需求旺盛，便積極向社區住戶及鄰近居民釋放拍賣訊息，以提高買氣。

拍賣訊息發布後，有不動產業者致電稅務局，關切第4輪拍賣底價918萬元較第3輪底價480萬元增加了438萬元。稅務局解釋，這是因為每次重啟拍賣程序時，法院皆會重新鑑價，而停車場的實際價值在此次評估中被揭露，顯示出極高的市場潛力，進一步鼓勵投標熱度。最終，該標的順利以底價918萬元拍定，不僅成功清償積欠逾20年的地價稅、房屋稅及營業稅共853萬元，還額外徵起土地增值稅63萬元。

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