集集半馬遊小鎮！ 2000跑者穿梭綠隧、武昌宮地震遺址

南投縣集集半程國際馬拉松，吸引20國、2000人參加，途經武昌宮地震遺址，讓跑者感受當地人文景觀。（圖由集集鎮公所提供）

2025/03/09 14:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣「集集半程國際馬拉松」今從集集國中盛大開跑，吸引20國、2000人共襄盛舉，路線經知名綠色隧道、集集火車站、武昌宮地震遺址等，讓國內、外跑者穿梭暢遊小鎮，欣賞人文自然風景，進而帶動當地觀光發展。

集集鎮公所表示，此次半馬活動除有21公里半程馬拉松組，還有適合親子參加的迷你馬拉松組，分別為13.14公里和5.20公里，除了寓意「一生一世」、「我愛你」，也讓各年齡層的參賽者，都能選擇適合的路跑路線。

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今在2000名跑者中，除了台灣選手，還有來自美、泰、英、菲、加、德、日、肯亞等20國的好手參加，眾人起跑後，先到集集火車站、軍史公園，再往武昌宮地震遺址，並進入點綴燈飾的集集隧道，最後通往知名的綠色隧道，跑者徜徉在樟樹懷抱中，感受涼爽林蔭與樟木香氣，成為集集半馬活動的一大特色。

主持半馬開跑的南投縣長許淑華，以及集集鎮長吳大村都說，此次集集半馬賽事，途經路線除可飽覽在地田園、人文風光，還能在各個補給站品嚐到不同的美食，包括香蕉、烤大豬、烤雞等，透過小鎮獨有的景觀特色，再加上運動結合觀光，盼能讓更多遊客認識集集，促進觀光人潮與帶動地方發展。

南投縣集集半程國際馬拉松吸引2000人參加，路線經綠色隧道，讓跑者在樟樹懷抱中，享受涼爽林蔭與樟木香氣。（圖由集集鎮公所提供）

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