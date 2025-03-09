竹市府啟動機場南側都市計畫評估 廣納各界意見

竹市府啟動機場南側都市計畫評估並舉行說明會。（市府提供）

2025/03/09 14:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府啟動「機場南側地區都市計畫可行性評估規劃研究案」，分別在南勢市民活動中心及虎林國中活動中心召開招商說明會及居民座談會，向民眾說明規劃內容，同時廣納各界意見。透過此次交流，市府期望在均衡城市發展的同時，積極尋求都市計畫區域發展飽和的解決之道，為新竹市的未來打造更完善的發展藍圖。

市府表示，陸續啟動新竹機場南側地區、茄苳交流道北側地區、香山交流道北側及南側地區等新訂都市計畫可行性研究案，並積極推動頭前溪沿岸地區都市計畫及光埔二期北側都市計畫農業區變更案。在中央大力推動「桃竹苗大矽谷計畫」的指導下，市府超前部署未來都市發展所需的儲備用地，並延續「安居科技城」的市政願景，朝向環境永續與城鄉均衡發展的方向邁進。

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都發處說明，新竹機場周邊地區都市計畫草案前於104年6月辦理公開展覽，因公展期間計有248件公民及團體陳情案件，該案於105年4月27日提送市都委會審議，至今已召開21次工作會議、4次專案小組會議。然而，由於該區鄰近新竹空軍基地，受限於機場航道的禁限建規範及三級航空噪音防制區劃設，又因區內現有聚落之土地細分零碎、產權複雜而多為私有，且缺乏中央認定重大建設及發展腹地有限等實質環境問題，又因特定農業區農牧用地依法應採區段徵收辦理，使新訂都市計畫途徑難以突破中央政策及法令限制，面臨推動上的重大挑戰。

都發處表示，依110年4月公告實施之《新竹市國土計畫》，本區為未來發展地區，故市府於113年啟動「新訂新竹機場南側地區都市計畫可行性評估規劃研究作業」，並委託技術服務案。同步於國土計畫第三階段爭取納入劃設城鄉發展地區第2至3類，雖然113 年9月內政部國土審議會未予同意，但未來仍可於115年啟動的國土計畫通盤檢討時重新納入，期望最終將該區劃入都市計畫範圍，進而改善地區整體生活環境。

都發處強調，目前本案仍在可行性評估階段，尚未進入國土計畫及都市計畫法定程序，初步規劃內容僅供參考，仍須聽取並蒐集地主、市民意見納入整體規劃評估，據以滾動式調整計畫內容，期能滿足大多數民眾需求，故請計畫範圍內土地所有權人及有意進駐之廠商踴躍回饋問卷表達意見，俾利市府納入規劃考量。

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