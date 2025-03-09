全國第1所公立國中！ 竹縣華山國中將引入蒙特梭利教學

新竹縣華山國中今年8月1日將改制為大學區國中，因應這項改變，該校也將成為全國第一間引入蒙特梭利教學的公立國中。（記者黃美珠攝）

2025/03/09 14:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣華山國中已獲縣府教育局核准，今年8月1日起將改制為大學區國中，還將引入蒙特梭利教學，成為全國第1所採用蒙氏的公立國中。校長童鳳嬌說，從今年8月起，該校新生入學將不再受戶籍限制，只要對該校課程理念有興趣的都可報名就讀。

童鳳嬌說，蒙特梭利教學強調尊重學生的天賦和興趣，透過開放式的學習環境、實作體驗、跨學科探究及專案式學習（PBL），幫助學生發展獨立思考、解決問題以及社會責任感。

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國人誤以為蒙氏教育僅適用於學齡前，其實這套教育理念在18歲以前都適合。因應該校前述改制，他們邀請國立政治大學教授鄭同僚、淡江大學科教中心主任王伯昌、執行長高憲章，以及曾在新竹實驗高中任教的物理老師蔡昌榮等駐校指導，成為全國第1所採用蒙氏教學的公立國中。

華山國中為此規劃多元學習場域，包括開放教室、農場綠地、創客實驗室、微型經濟與社會經濟的學習空間，讓學生在真實情境中學習，並透過親身參與體驗，培養責任感與團隊合作能力，希望以創新的學習模式，培養學生自主學習能力與全人發展。

課程設計上，學習模式也將以學生為中心，教師既要傳授知識更要引導學生學習，讓孩子們透過專案學習、自主探索、跨學科整合等，培養創新思維與實踐能力。

此外，華山國中未來的教學評量也將不同於傳統應試教育，改採學習歷程檔案、多元評估與能力表現作為學生成長的指標，重視個別差異與多元發展。還將引進淡大科教中心的「化學遊樂趣」入校，透過該中心針對化學教育資源匱乏區所設計的化學車活動，把化學科普活動化學史講座、魔術秀以及實驗動手做等，直接裝載入校帶領同學體驗。

童鳳嬌也特別介紹前竹科實中物理老師蔡昌榮，指他曾在澳洲墨爾本受過蒙特梭利12到18歲階段的專業訓練，曾任新竹縣幼稚教育學會理事長。

針對國中生的學習需求，蔡昌榮把國、高中的實驗課程，透過自編教材和創新教學法客製化，讓學生按部就班，奠定對化學和理化課程的基礎，進而加深、加廣學習深度，培養學生的探索和實驗好奇心。

而為了迎接蛻變後的華山國中，該校也將在今年暑假舉辦「華山國中暑假科學夏令營」，讓有意就讀的學生和家長們，親身感受學校不一樣的教學方式和活化的課程設計。

新竹縣華山國中今年8月1日將改制為大學區國中，因應這項改變，該校也將成為全國第一間引入蒙特梭利教學的公立國中。（記者黃美珠攝）

新竹縣華山國中師生準備起跑，讓該校學區從傳統走向大學區制外，也準備成為全國第1所導入蒙特梭利教學的公立國中。（圖由童鳳嬌提供）

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