植樹節將至 屏市贈4900株樹苗

屏東市長周佳琪帶領地方民代在千禧公園植樹。（屏東市公所提供）

2025/03/09 14:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所今日（9日）在千禧公園舉辦植樹節活動，並且送出4900株的樹苗給民眾，吸引了大批民眾到場參加，屏東市長周佳琪、林業及自然保育署屏東分署副分署長朱木生與多位市民代表及里長共同種下30棵花旗木，希望公園綠蔭更加美麗。

市長周佳琪表示，全球暖化議題不容忽視，城市植樹更是刻不容緩，屏東市推動環境永續政策，每年植樹節邀請民眾共同種樹護樹，關注生態保育，感謝市民共襄盛舉，讓屏東市綠覆蓋率逐年增長，期望經由植樹愛林的實際行動，淨化空氣品質，共同珍惜這塊孕育大家的土地，為環境永續及促進地球碳匯盡心力。

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屏東市公所也則準備了樹苗1000株、小盆栽1900株、花苗2000株等共計4900株的樹苗免費提供民眾索取，縣府環保局、市公所更宣導民眾垃圾分類觀念，現場免費發放2000個廚餘桶給民眾，因此一早民眾就有大排長龍等著領取，但每人只可領取1株及一個廚餘桶，現場也提供240份DIY創意盆栽，邀請專業老師在現場教授，吸引了許多親子參加，大家動手玩創意盆栽，熱面相當的熱鬧。

除了今天屏東市送苗木外，長治鄉公所在12日上午8點半在鄉公所大門口舉辦捐發票贈樹苗的活動，有桂花、羅漢松、毛柿等苗木，2張發票可換1株，每人限量2株。同日在潮州福安宮上午10點林保署屏東分署也有贈苗活動。

屏東市長周佳琪贈樹苗給民眾。（屏東市公所提供）

民眾排隊索取苗木。（記者葉永騫攝）

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