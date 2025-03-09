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    蛋價連三週漲！ 本週再漲3元 明起批發價每台斤40元

    本週蛋價再漲3元，明起批發價先調漲至每台斤40元，產地價則在週三跟進，漲至每台斤30.5元。（資料照）

    本週蛋價再漲3元，明起批發價先調漲至每台斤40元，產地價則在週三跟進，漲至每台斤30.5元。（資料照）

    2025/03/09 14:09

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕蛋價連三週調漲！台北市蛋商公會今（9）天表示，近期蛋雞生病事件增加，導致雞蛋產量減少，本週蛋價漲3元，明起批發價先調漲至每台斤40元，產地價則在週三跟進，漲至每台斤30.5元。

    台北市蛋商公會理事長林天來表示，近日養雞場的蛋雞生病事件增加，導致雞蛋產量減少，蛋商都在加價搶蛋；今天開會討論後，決定本週雞蛋的批發價和產地價皆調漲3元，週一批發價先漲，從每台斤37元漲至40元；週三產地價跟進，從每台斤27.5元漲至30.5元。

    中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，2月學生開學後的營養午餐需求，加上前陣子天氣較冷，都帶動雞蛋的消費量，但是近期蛋雞生病事件增加讓雞蛋產量下滑，此次價格調整是反映市場供需情況。此外，他也提到希望有合理的報價機制，並研議雞蛋批發價和產地價同步漲跌，「不要每次跌都是從產地價跌、漲價都是批發價先漲」。

    根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約3592萬隻，雞蛋每日生產量12萬5000箱（每箱約200顆），較上期的12萬6000箱減少，但尚能滿足國人每日所需12萬箱雞蛋需求。

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