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    北市承德路六、七段綠美化進階多元色彩 期待年底洋紅風鈴木花開

    台北市公園處在承德路6段開闢草地並種植洋紅風鈴木，年底花開時將有豐富的色彩。（台北市公園處提供）

    台北市公園處在承德路6段開闢草地並種植洋紅風鈴木，年底花開時將有豐富的色彩。（台北市公園處提供）

    2025/03/09 14:04

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府公園路燈工程管理處去年底進行承德路6、7段道路兩側景觀優化，全面種植洋紅風鈴木及草皮之餘，也將原本被路型阻隔的空間縫合起來，以綠色廊帶串聯周邊信仰中心「石牌福星宮」、歷史建物「北投賴氏祖厝」、福星公園共融式遊戲場、承德商圈等，提供民眾良好的步行空間。

     公園處表示，銜接前往關渡平原的承德路六、七段，從大業路口至福國路口兩側綠帶景觀，採4公尺寬人行鋪面、6公尺寬植栽帶的比例原則，2022年西側以銀紋沿階草、腎蕨、羽毛竹及狼尾草等禾本科植物，融入關渡平原鄉野意象；去年11月底再進階優化，將東西兩側全面種植219株洋紅風鈴木及8500餘平方公尺草皮，未來洋紅風鈴木花朵盛開時，可形成一片美麗花海。

    公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，希望以綠色廊帶的設計概念，營造適合各類生態棲息的環境，讓洋紅風鈴木花開時，成為當地特有的都市景觀與色彩美學意象。他說，洋紅風鈴木為落葉喬木，花期為12月底至隔年2月底，花像風鈴掛在樹上非常漂亮，在夏季長出新葉並結出長形果莢，夏、秋枝葉茂盛。

    承德路七段側的綠地配置多元植栽，讓10米寬綠帶空間更具趣味性，春季時可發現有原生黃鵪菜盛開，黃鵪菜是一、二年生的草本植物，花期大約每年2至10月，花朵是由17至19朵舌狀小花組成，讓道路景觀多了豐富的色彩美學。

    承德路七段側的綠地配置多元植栽，春季時可發現有原生黃鵪菜盛開，花期大約每年2至10月，花朵是由17至19朵舌狀小花組成。（台北市公園處提供）

    承德路七段側的綠地配置多元植栽，春季時可發現有原生黃鵪菜盛開，花期大約每年2至10月，花朵是由17至19朵舌狀小花組成。（台北市公園處提供）

    承德路七段側的綠地配置多元植栽，春季時可發現有原生黃鵪菜盛開，花期大約每年2至10月，花朵是由17至19朵舌狀小花組成。（台北市公園處提供）

    承德路七段側的綠地配置多元植栽，春季時可發現有原生黃鵪菜盛開，花期大約每年2至10月，花朵是由17至19朵舌狀小花組成。（台北市公園處提供）

    承德路七段率地種植銀紋沿階草、腎蕨等多元植栽。（台北市公園處提供）

    承德路七段率地種植銀紋沿階草、腎蕨等多元植栽。（台北市公園處提供）

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