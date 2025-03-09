芬園彰南路黃花風鈴木大爆發 異常無人潮、攤販原因曝

芬園鄉彰南路黃花風鈴木「黃金大道」今天達到最高峰，不過今年卻異常冷清，不見遊客與攤販。（圖由米諾斯提供）

2025/03/09 13:50

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木構築的5公里長「黃金大道」，今天達到最高峰，不過反常的是，去年吸引爆滿遊客賞花拍照、大批攤販擠爆，今年卻僅有零星遊客，更不見攤販群聚，專家對此指出，因今年天冷花況不如預期，加上日前連日陰雨打落花瓣，儘管大爆發卻不如去年壯觀，造成整條彰南路異常冷清。

芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木，每年大爆「花」，繽紛燦爛的風鈴木熱情綻放，金黃色花瓣隨風灑落，遊客都蜂擁而至，攤販也嗅到商機進駐，沿線數十個飲料攤、服飾攤、小吃攤、水果攤，讓芬園小鎮顯得熱鬧非凡。

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目前正逢黃花風鈴木大爆發，彰南路沿線構築的5公里長「黃金大道」，在今天達到最高峰，不過去年人潮、車潮、攤販齊聚的景象，今年卻不復見，整條彰南路空蕩蕩，僅有零星遊客前來拍照打卡。

長期追蹤黃花風鈴木的攝影家米諾斯表示，彰南路沿線的黃花風鈴木，去年受暖冬影響，2月下旬就已盛開，加上無雨勢影響，整條「黃金大道」相當壯觀，也因此吸引大批人潮、攤販；今年則氣候偏冷，直到本月初氣溫回暖才有幾棵樹滿開，但又有連日下雨打落花朵，因此儘管這2天假日適逢黃花風鈴木大爆發，花況卻不如去年，使得人潮相對減少，這2天假日異常冷清。

不過儘管人潮不若以往，前來賞花打卡的遊客仍說，彰南路黃花風鈴木「黃金」廊道，已成為他們每年拍照打卡的熱門景點，風一吹來、黃花紛飛，彷彿下起了黃金雨，甚具詩情畫意。

去年芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木吸引爆滿遊客賞花拍照、大批攤販擠爆，芬園小鎮熱鬧非凡。（資料照）

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