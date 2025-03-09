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    地藏王盃圍棋賽邁入第10屆 「紅面棋王」周俊勳回嘉義指導

    出生嘉義的「紅面棋王」周俊勳（右）今天出席「嘉市九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽，為粉絲簽名及合照。（記者丁偉杰攝）

    出生嘉義的「紅面棋王」周俊勳（右）今天出席「嘉市九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽，為粉絲簽名及合照。（記者丁偉杰攝）

    2025/03/09 13:38

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有「北榮三，南地藏」美譽的「嘉義市九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽邁入第10屆，今天上午在地藏庵盛大登場，選手來自全國各地近千人，盛況為近年中南部圍棋賽事少見；出生嘉義的「紅面棋王」周俊勳受邀到場，大會安排他與棋手對弈，下起1對10指導棋，過程透過YouTube現場實況直播。

    九華山地藏庵董事長黃俊森、中華棋協理事長蘇治灝、紅面棋王周俊勳、嘉市圍棋協會理事長張偉政、嘉市府民政處長林家緯等人共同為圍棋賽揭開序幕，會場同時舉辦親子寫生比賽頒獎典禮，親子齊聚廟埕，現場氣氛熱鬧。

    現年45歲周俊勳出身嘉義，父母親都是嘉義人，前副總統蕭萬長是他的遠房親戚。他7歲學棋，9歲升上初段，15歲拿到首座職業冠軍，18歲成為台灣棋院職業圍棋首位職業九段，2007年榮登LG世界棋王賽冠軍，為台灣拿下首座世界職業圍棋冠軍。

    周俊勳今天到場為選手加油，他說，今天天氣比較熱，建議選手平心靜氣參賽，獲得好成績。隨後大會安排周俊勳與棋手對弈，下起1對10指導棋，過程透過YouTube現場實況直播。

    黃俊森表示，全國被公認國內競爭最激烈的圍棋賽是由「林榮三文化公益基金會」所主辦的「榮三盃全國學生棋王賽」，「地藏王盃」舉辦至今邁入第10屆，為中南部圍棋界盛事；圍棋培養小朋友養成邏輯思維及訓練思考、定力、耐力，「圍棋下得好，讀書也會跟著好」。

    張偉政表示，近年來嘉市圍棋風氣盛，尤其今年地藏王盃6段組參賽選手高達79人，為往年最多，高手同場競技，讓賽事更有看頭，冠軍除獲3萬元獎金外，並可報升業餘最高的七段證書。

    「嘉市九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽邁入第10屆，今天上午在地藏庵盛大登場，選手來自全國各地近千人。（記者丁偉杰攝）

    「嘉市九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽邁入第10屆，今天上午在地藏庵盛大登場，選手來自全國各地近千人。（記者丁偉杰攝）

    嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森（左三）今天邀請「紅面棋王」周俊勳（右三），回嘉義指導地藏王盃全國圍棋公開賽選手。（記者丁偉杰攝）

    嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森（左三）今天邀請「紅面棋王」周俊勳（右三），回嘉義指導地藏王盃全國圍棋公開賽選手。（記者丁偉杰攝）

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